Как просто запечь мясо на Пасху: вкусное жаркое по-домашнему в рукаве

Как запечь мясо в духовке в рукаве.

Рассказываем, как вкусно запечь мясо к Пасхе. Предлагаем запечь его в духовке, в рукаве. Приготовленное по этому рецепту мясо получается невероятно вкусным и душистым с нежной текстурой. Блюдо будет идеальным для пасхального меню.

Для приготовления жаркого можно использовать любое мясо и даже рыбу. Изюминка блюда — в разных специях, травах и соусах. Свинину, запеченную в духовке целым куском, называют бужениной. Это блюдо можно готовить каждый день и на праздник.

Ингредиенты для приготовления домашнего жаркого:

мясо — 1 кг,

соль — 15 г,

перец черный молотый — 0,5 ч. л.,

лук — 1 шт.,

морковь — половина среднего размера,

чеснок — 4 зубчика,

подсолнечное масло — 1 ст. л.

Как запечь мясо в рукаве

Мясо — корейку, шею, лопатку — помойте и обсушите бумажными полотенцами. Хорошо натрите солью, перцем, переложите в посуду. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться в прохладном месте на 6 или более часов.

Лук и морковь почистите, нарежьте на 4 части, зубчики чеснока — на несколько частей.

Мясо смажьте растительным маслом и выложите в рукав для запекания. Добавьте в рукав кусочки нарезанных овощей и крепко завяжите концы рукава.

Разогрейте духовку до 180°C, запекайте мясо 1 час 45 минут.

Достаньте готовое мясо из рукава, нарежьте кусочками и полейте подливкой, которая образовалась при запекании.

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