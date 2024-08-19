Как жарить баклажаны: рецепт овощей вкуснее грибов и мяса

Баклажан известен не только благодаря своему интересному вкусу, но и многим полезным свойствам. Благодаря наличию большого количества витаминов и минералов, баклажаны способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению обмена веществ и работе желудочно-кишечного тракта.

Блюда из баклажанов готовят во многих кухнях мира. Они могут быть острыми, пряными, кисло-сладкими или обладать нежным вкусом. Закуски из баклажанов подходят как для повседневного меню, так и для праздничного стола, их можно подавать холодными или горячими, как самостоятельное блюдо или гарнир.

Рассказываем, как вкусно пожарить баклажаны.

Ингредиенты:

Баклажаны — 800 г,

Яйца – 1 шт.,

Сметана 20% — 2 ст.л,

Лук – 1 шт.,

Чеснок – 2 зубчика,

Сахар — 1 чайная кровать,

Куркума — полчайной ложки,

Петрушка – несколько веточек,

Соль – полчайной ложки.

Приготовление баклажанной закуски

Очищаем баклажаны, нарезаем их большими кубиками. Солим баклажаны в глубокой емкости, оставляем на 15 минут.

Отжимаем баклажаны от влаги, просушиваем бумажным полотенцем, добавляем взбитое яйцо и оставляем на 10 минут.

В растительном масле обжариваем баклажаны на среднем огне до золотистого цвета, затем всыпаем куркуму и любимые приправы.

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем в подсолнечном масле, добавляем соль и сахар. Добавляем к баклажанам лук, перемешиваем.

Выкладываем к баклажанам сметану и под крышкой на медленном огне тушим 3-5 минут.

Тратим петрушку, пропускаем к ней зубчики чеснока через пресс и смесь добавляем в баклажаны.

Выключаем плиту и под крышкой даем баклажанам пропитаться чесноком и зеленью.

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