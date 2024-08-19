Категория
Закуски
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как жарить баклажаны: рецепт овощей вкуснее грибов и мяса

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
132 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
914
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Как жарить баклажаны: рецепт овощей вкуснее грибов и мяса

Как жарить баклажаны

Как приготовить жареные баклажаны?

Баклажан известен не только благодаря своему интересному вкусу, но и многим полезным свойствам. Благодаря наличию большого количества витаминов и минералов, баклажаны способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению обмена веществ и работе желудочно-кишечного тракта.

Блюда из баклажанов готовят во многих кухнях мира. Они могут быть острыми, пряными, кисло-сладкими или обладать нежным вкусом. Закуски из баклажанов подходят как для повседневного меню, так и для праздничного стола, их можно подавать холодными или горячими, как самостоятельное блюдо или гарнир.

Рассказываем, как вкусно пожарить баклажаны.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 800 г,

  • Яйца – 1 шт.,

  • Сметана 20% — 2 ст.л,

  • Лук – 1 шт.,

  • Чеснок – 2 зубчика,

  • Сахар — 1 чайная кровать,

  • Куркума — полчайной ложки,

  • Петрушка – несколько веточек,

  • Соль – полчайной ложки.

Приготовление баклажанной закуски

  • Очищаем баклажаны, нарезаем их большими кубиками. Солим баклажаны в глубокой емкости, оставляем на 15 минут.

  • Отжимаем баклажаны от влаги, просушиваем бумажным полотенцем, добавляем взбитое яйцо и оставляем на 10 минут.

  • В растительном масле обжариваем баклажаны на среднем огне до золотистого цвета, затем всыпаем куркуму и любимые приправы.

  • Лук нарезаем полукольцами и обжариваем в подсолнечном масле, добавляем соль и сахар. Добавляем к баклажанам лук, перемешиваем.

  • Выкладываем к баклажанам сметану и под крышкой на медленном огне тушим 3-5 минут.

  • Тратим петрушку, пропускаем к ней зубчики чеснока через пресс и смесь добавляем в баклажаны.

  • Выключаем плиту и под крышкой даем баклажанам пропитаться чесноком и зеленью.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация