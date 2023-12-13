Капуста "Лепесток": классический рецепт маринованной со свеклой капусты от эксперта

Маринованная капуста со свеклой, как ее делают в Украине называется "Лепестком" не зря. Внешне изрезанные определенным образом кусочки капусты розового цвета напоминают лепестки розы. Но это не только красиво, но и очень вкусно, маринованная капуста будет вкусным дополнением для мясных, рыбных, других блюд.

Рецептом как замариновать капусту со свеклой делится кулинарный эксперт Евгений Клопотенко

Ингредиенты на трехлитровую банку:

капуста – 1,5-2 кг,

свекла. предварительно запеченная – 250-300 г,

чеснок – 5 зубчиков,

подсолнечное масло – 3 ст.л,

Ингредиенты для маринада на один литр воды:

сахар – 4 ст. л,

столовый уксус 9% — 100 мл,

черный перец – 5-6 горошин,

лавровый лист – 2-3 шт.,

соль – 2 стол. л.

Приготовление

Для маринада:

Вылейте в кастрюлю один литр воды, добавьте две столовых ложки соли, четыре сахара, лавровые листья и черный перец.

Доведите до кипения, убавьте огонь и дождитесь растворения соли и сахара.

Снимите кастрюлю с плиты и влейте уксус, перемешайте. Дайте маринаду немного остыть.

Подготовьте составляющие маринованной капусты:

Запеченную в духовке свеклу нарежьте соломкой.

Зубчики чеснока раздавите плоской стороной лезвия ножа.

Очищенную от верхних листочков капусту нарежьте квадратными кусочками, чтобы они напоминали лепестки.

В трехлитровую банку выкладывайте, чередуя кусочки капусты, свеклу и зубчики чеснока. Залейте теплым маринадом, сверху влейте растительное масло и закройте крышкой. Масло должно предотвратить образование плесени и размножение бактерий.

Поставьте банку в темном сухом месте при комнатной температуре. Через 3-5 суток капусту на хранение переставы в холодильник или другое прохладное место. Сохранять такую ​​капусту можно в зависимости от температуры 1,5-2 месяца.

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