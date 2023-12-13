Капуста "Лепесток": классический рецепт маринованной со свеклой капусты от эксперта

Как приготовить самую вкусную капусту "Лепесток" по-украински
Маринованная капуста со свеклой, как ее делают в Украине называется "Лепестком" не зря. Внешне изрезанные определенным образом кусочки капусты розового цвета напоминают лепестки розы. Но это не только красиво, но и очень вкусно, маринованная капуста будет вкусным дополнением для мясных, рыбных, других блюд.
Рецептом как замариновать капусту со свеклой делится кулинарный эксперт Евгений Клопотенко
Ингредиенты на трехлитровую банку:
- капуста – 1,5-2 кг,
- свекла. предварительно запеченная – 250-300 г,
- чеснок – 5 зубчиков,
- подсолнечное масло – 3 ст.л,
Ингредиенты для маринада на один литр воды:
- сахар – 4 ст. л,
- столовый уксус 9% — 100 мл,
- черный перец – 5-6 горошин,
- лавровый лист – 2-3 шт.,
- соль – 2 стол. л.
Приготовление
Для маринада:
- Вылейте в кастрюлю один литр воды, добавьте две столовых ложки соли, четыре сахара, лавровые листья и черный перец.
- Доведите до кипения, убавьте огонь и дождитесь растворения соли и сахара.
- Снимите кастрюлю с плиты и влейте уксус, перемешайте. Дайте маринаду немного остыть.
Подготовьте составляющие маринованной капусты:
- Запеченную в духовке свеклу нарежьте соломкой.
- Зубчики чеснока раздавите плоской стороной лезвия ножа.
- Очищенную от верхних листочков капусту нарежьте квадратными кусочками, чтобы они напоминали лепестки.
В трехлитровую банку выкладывайте, чередуя кусочки капусты, свеклу и зубчики чеснока. Залейте теплым маринадом, сверху влейте растительное масло и закройте крышкой. Масло должно предотвратить образование плесени и размножение бактерий.
Поставьте банку в темном сухом месте при комнатной температуре. Через 3-5 суток капусту на хранение переставы в холодильник или другое прохладное место. Сохранять такую капусту можно в зависимости от температуры 1,5-2 месяца.
Читайте также: