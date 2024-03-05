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Капуста по-корейски: рецепт пикантной закуски

Время готовки
10 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
57 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
197
Время на прочтение
1 мин
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Капуста по-корейски: рецепт пикантной закуски

Капуста по-корейски / Фото: Credits

Это пикантная, хрустящая закуска, которую многие любят, и вариант для тех, кому надоела обычная квашеная. Особый вкус придают пряности и чеснок. Капуста готовится просто и легко, а получается вкусной и полезной. Для приготовления капусту нарежьте квадратами, залейте  маринадом и оставьте мариноваться на несколько часов.

Ингредиенты

капуста белокочанная
1 кг
вода
100 мл
морковь
200 г
чеснок
5 зубчиков
уксус столовый 9%
4 ст. л.
кориандр молотый
1 ч. л.
перец чили
1/2 ч. л.
куркума
1/2 ч. л.
сахар
1 ст. л.
соль
1,5 ст. л.
растительное масло
80 г
  1. Капусту нарежьте на квадратные кусочки.
  2. Морковь вымойте и очистите. Натрите на терке по-корейски.
  3. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
  4. В кастрюле соедините капусту, морковь и чеснок. Посыпьте сахаром. Перемешайте и слегка перетрите руками (капуста должна пустить сок).
  5. В сотейник влейте воду, растительное масло, уксус, соль, кориандр, перец и куркуму. Перемешайте. Доведите до кипения и сразу залейте капусту. Еще раз перемешайте. Положите тарелку на капусту и на нее поставьте гнет (например: банку с водой). Накройте полотенцем. Оставьте в тепле на 10 часов, или на ночь. Храните в холодильнике.

Советы:

  • Приправы используйте по своему вкусу.

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