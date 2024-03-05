Капуста по-корейски: рецепт пикантной закуски

Это пикантная, хрустящая закуска, которую многие любят, и вариант для тех, кому надоела обычная квашеная. Особый вкус придают пряности и чеснок. Капуста готовится просто и легко, а получается вкусной и полезной. Для приготовления капусту нарежьте квадратами, залейте маринадом и оставьте мариноваться на несколько часов.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 1 кг
- вода
- 100 мл
- морковь
- 200 г
- чеснок
- 5 зубчиков
- уксус столовый 9%
- 4 ст. л.
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- перец чили
- 1/2 ч. л.
- куркума
- 1/2 ч. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 1,5 ст. л.
- растительное масло
- 80 г
- Капусту нарежьте на квадратные кусочки.
- Морковь вымойте и очистите. Натрите на терке по-корейски.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте.
- В кастрюле соедините капусту, морковь и чеснок. Посыпьте сахаром. Перемешайте и слегка перетрите руками (капуста должна пустить сок).
- В сотейник влейте воду, растительное масло, уксус, соль, кориандр, перец и куркуму. Перемешайте. Доведите до кипения и сразу залейте капусту. Еще раз перемешайте. Положите тарелку на капусту и на нее поставьте гнет (например: банку с водой). Накройте полотенцем. Оставьте в тепле на 10 часов, или на ночь. Храните в холодильнике.
Советы:
- Приправы используйте по своему вкусу.
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