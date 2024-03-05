Капуста по-корейски: рецепт пикантной закуски

Это пикантная, хрустящая закуска, которую многие любят, и вариант для тех, кому надоела обычная квашеная. Особый вкус придают пряности и чеснок. Капуста готовится просто и легко, а получается вкусной и полезной. Для приготовления капусту нарежьте квадратами, залейте маринадом и оставьте мариноваться на несколько часов.