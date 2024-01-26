Маринованная брынза с маслинами: простой рецепт оригинальной закуски

Маринованная брынза – это пикантная закуска, которая разнообразит любое блюдо, салаты, бутерброды, а еще идеально подойдет к бокалу вина. Для приготовления нам понадобится брынза, маслины, оливковое масло и сушеные травы. Чем дольше брынза будет стоять в масле, тем будет вкуснее, а оставшееся масло используйте в салатах или замаринуйте мясо.