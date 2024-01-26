Маринованная брынза с маслинами: простой рецепт оригинальной закуски

Маринованная брынза – это пикантная закуска, которая разнообразит любое блюдо, салаты, бутерброды, а еще идеально подойдет к бокалу вина. Для приготовления нам понадобится брынза, маслины, оливковое масло и сушеные травы. Чем дольше брынза будет стоять в масле, тем будет вкуснее, а оставшееся масло используйте в салатах или замаринуйте мясо.
Ингредиенты
- брынза
- 200 г
- маслины
- 50 г
- лимон(цедра)
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- смесь сушеных томатов и базилика
- 1 ст. л.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- душистый перец горошком
- 4 шт.
- хлопья перца чили
- 1/4 ч. л.
- масло оливковое
- Брынзу нарежьте кубиками. Чеснок крупными дольками. Лимон промойте и обдайте кипятком, а цедру лимона натрите на терке.
- В чистую банку выкладывайте, чередуя слоями брынзу, маслины, цедру лимона, чеснок, смесь трав, паприку, перец горошком и хлопьями чили.
- Залейте горячим (но не кипяченым оливковым маслом). Накройте крышкой, встряхните. Поставьте в холодильник на сутки мариноваться.
Советы:
- Масло можно использовать подсолнечное.
- Маслины можно заменить оливками.
- Мариновать таким образом можно и другие сыры, аналогичные по структуре.
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