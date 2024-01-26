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Маринованная брынза с маслинами: простой рецепт оригинальной закуски

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
326 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
329
Время на прочтение
1 мин
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Маринованная брынза с маслинами: простой рецепт оригинальной закуски

Маринованная брынза с маслинами / Фото: Credits

Маринованная брынза – это пикантная закуска, которая разнообразит любое блюдо, салаты, бутерброды, а еще идеально подойдет к бокалу вина. Для приготовления нам понадобится брынза, маслины, оливковое масло и сушеные травы. Чем дольше брынза будет стоять в масле, тем будет вкуснее, а оставшееся масло используйте в салатах или замаринуйте мясо.

Ингредиенты

брынза
200 г
маслины
50 г
лимон(цедра)
1 шт.
чеснок
2 зубчика
смесь сушеных томатов и базилика
1 ст. л.
паприка сладкая
1 ч. л.
душистый перец горошком
4 шт.
хлопья перца чили
1/4 ч. л.
масло оливковое
  1. Брынзу нарежьте кубиками. Чеснок крупными дольками. Лимон промойте и обдайте кипятком, а цедру лимона натрите на терке.
  2. В чистую банку выкладывайте, чередуя слоями брынзу, маслины, цедру лимона, чеснок, смесь трав, паприку, перец горошком и хлопьями чили.
  3. Залейте горячим (но не кипяченым  оливковым маслом). Накройте крышкой, встряхните. Поставьте в холодильник на сутки мариноваться.

Советы:

  • Масло можно использовать подсолнечное.
  • Маслины можно заменить оливками.
  • Мариновать таким образом можно и другие сыры, аналогичные по структуре.

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