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Масляное мясо для бутербродов: рецепт оригинальной закуски

Время готовки
2 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
1 мин
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Масляное мясо для бутербродов: рецепт оригинальной закуски

Масляное мясо для бутербродов / Фото: Credits

Приготовленное мясо станет вкусной и полезной альтернативой покупной колбасе. Мясо долго хранится в холодильнике. А еще остается половина кастрюли "мясного масла", которое во время рабочей недели позволит вам легко и быстро сварить вкусные и легкие супы - картофель, морковь или макароны и столовая ложка мясного масла - вы получите первое блюдо с аппетитным ароматом и цветом.

Ингредиенты

мясо свинина (не жирное)
700 г
масло сливочное
300 г
лавровый лист
1 шт.
перец черный горошком
6 шт.
соль
  1. Мясо и масло выложите в небольшую кастрюлю, залейте водой. 
  2. Доведите до кипения, пену снимите шумовкой. 
  3. Посолите, добавьте лавровый лист и перец. 
  4. Варите два часа на медленном огне. 
  5. Дайте ему остыть в кастрюле. Храните в холодильнике.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.

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Дата публикации
Просмотры
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