Масляное мясо для бутербродов: рецепт оригинальной закуски

Приготовленное мясо станет вкусной и полезной альтернативой покупной колбасе. Мясо долго хранится в холодильнике. А еще остается половина кастрюли "мясного масла", которое во время рабочей недели позволит вам легко и быстро сварить вкусные и легкие супы - картофель, морковь или макароны и столовая ложка мясного масла - вы получите первое блюдо с аппетитным ароматом и цветом.