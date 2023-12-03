Масляное мясо для бутербродов: рецепт оригинальной закуски

Приготовленное мясо станет вкусной и полезной альтернативой покупной колбасе. Мясо долго хранится в холодильнике. А еще остается половина кастрюли "мясного масла", которое во время рабочей недели позволит вам легко и быстро сварить вкусные и легкие супы - картофель, морковь или макароны и столовая ложка мясного масла - вы получите первое блюдо с аппетитным ароматом и цветом.
Ингредиенты
- мясо свинина (не жирное)
- 700 г
- масло сливочное
- 300 г
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный горошком
- 6 шт.
- соль
- Мясо и масло выложите в небольшую кастрюлю, залейте водой.
- Доведите до кипения, пену снимите шумовкой.
- Посолите, добавьте лавровый лист и перец.
- Варите два часа на медленном огне.
- Дайте ему остыть в кастрюле. Храните в холодильнике.
Советы:
- Мясо можно использовать любое.
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