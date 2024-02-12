Мясные рулетики с картофелем и маринованными огурцами: рецепт эффектной закуски

Такие рулетики станут украшением не только семейного ужина, но и праздничного стола. Для этого блюда возьмите мякоть свинины, а для начинки картофель и маринованные огурцы. Скрутите в рулетики и запеките в духовке. Они хороши будут не только горячими, но и холодными.