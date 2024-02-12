Мясные рулетики с картофелем и маринованными огурцами: рецепт эффектной закуски

Такие рулетики станут украшением не только семейного ужина, но и праздничного стола. Для этого блюда возьмите мякоть свинины, а для начинки картофель и маринованные огурцы. Скрутите в рулетики и запеките в духовке. Они хороши будут не только горячими, но и холодными.
Ингредиенты
- свинина ошеек
- 600 г
- картофель
- 2-3 шт.
- огурцы маринованные
- 304 шт.
- паприка сладкая молотая
- 1 ч. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- аджика
- 1 ч. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Мясо вымойте, обсушите и нарежьте пластами толщиной не более одного сантиметра. Прикройте пищевой пленкой и отбейте с двух сторон.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами. Соедините с мясом, добавьте аджику, сметану, растительное масло, перец и соль. Хорошо руками все перемешайте. Оставьте на 30 минут мариноваться.
- Картофель очистите, нарежьте соломкой (как на картофель фри). Посыпьте паприкой, посолите.
- Маринованные огурцы нарежьте брусочками.
- Выкладывайте на край мяса лук из маринада, брусочек огурца, и 2-3 кусочка картофеля. Заверните в рулетик и скрепите деревянной шпажкой.
- Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Перед подачей вытяните из рулетиков шпажки.
Советы:
- Если у вас нет шпажек в наличии, то зафиксируйте рулетики зубочистками.
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