Категория
Закуски
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мясные рулетики с картофелем и маринованными огурцами: рецепт эффектной закуски

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
196 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
502
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Мясные рулетики с картофелем и маринованными огурцами: рецепт эффектной закуски

Мясные рулетики с картофелем и маринованными огурцами / Фото: Credits

Такие рулетики станут украшением не только семейного ужина, но и праздничного стола. Для этого блюда возьмите мякоть свинины, а для начинки картофель и маринованные огурцы. Скрутите в рулетики и запеките в духовке. Они хороши будут не только горячими, но и холодными.

Ингредиенты

свинина ошеек
600 г
картофель
2-3 шт.
огурцы маринованные
304 шт.
паприка сладкая молотая
1 ч. л.
лук репчатый
1 шт.
аджика
1 ч. л.
сметана
2 ст. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец  черный молотый
соль
  1. Мясо вымойте, обсушите и нарежьте пластами толщиной не более одного сантиметра. Прикройте пищевой пленкой и отбейте с двух сторон.
  2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Соедините с мясом, добавьте аджику, сметану, растительное масло, перец и соль. Хорошо руками все перемешайте. Оставьте на 30 минут мариноваться.
  3. Картофель очистите, нарежьте соломкой (как на картофель фри). Посыпьте паприкой, посолите.
  4. Маринованные огурцы нарежьте брусочками.
  5. Выкладывайте на край мяса лук из маринада, брусочек огурца, и 2-3 кусочка картофеля. Заверните в рулетик и скрепите деревянной шпажкой.
  6. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Перед подачей вытяните из рулетиков  шпажки.

Советы: 

  • Если у вас нет шпажек в наличии, то зафиксируйте рулетики зубочистками.

Читайте также: 

Домашняя пицца от Валентины Хамайко! Пышное тесто и начинка ассорти – Рецепты Сниданка с 1+1

Домашняя пицца от Валентины Хамайко! Пышное тесто и начинка ассорти – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация