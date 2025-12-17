ТСН в социальных сетях

722
1 мин

Намазка на хлеб, которая переплюнет красную икру: на Новый год готовим — и тарелка исчезает за 5 минут

Вкусные бутерброды — обязательный атрибут любого новогоднего стола.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
32 минуты
182 ккал
Смазка на хлеб: рецепт

Смазка на хлеб: рецепт / © Фото из открытых источников

Раскрываем рецепт невероятной намазки, которая понравится вашим гостям даже больше красной икры.

Ингредиенты

кальмары
2шт.
майонез
3 ст. ложки
яйцо
4 шт.
плавленый сырок
2шт.
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Кальмары очищаем от пленок и внутренностей, быстро отвариваем 2 минуты в кипящей воде, охлаждаем и нарезаем мелкими кусочками. Яйца отвариваем, очищаем и измельчаем ножом-сеткой или мелко режем.

  2. Плавленые сырки натираем на терке и смешиваем с кальмарами и яйцами. Добавляем майонез, солим по вкусу и тщательно перемешиваем — намазка готова к подаче. Выкладываем ее в креманку, а рядом подаем ломтики хлеба, поджаренные до легкой корочки.

Приятного аппетита!

722
