Намазка на хлеб, которая переплюнет красную икру: на Новый год готовим — и тарелка исчезает за 5 минут
Вкусные бутерброды — обязательный атрибут любого новогоднего стола.
Раскрываем рецепт невероятной намазки, которая понравится вашим гостям даже больше красной икры.
Ингредиенты
- кальмары
- 2шт.
- майонез
- 3 ст. ложки
- яйцо
- 4 шт.
- плавленый сырок
- 2шт.
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
Кальмары очищаем от пленок и внутренностей, быстро отвариваем 2 минуты в кипящей воде, охлаждаем и нарезаем мелкими кусочками. Яйца отвариваем, очищаем и измельчаем ножом-сеткой или мелко режем.
Плавленые сырки натираем на терке и смешиваем с кальмарами и яйцами. Добавляем майонез, солим по вкусу и тщательно перемешиваем — намазка готова к подаче. Выкладываем ее в креманку, а рядом подаем ломтики хлеба, поджаренные до легкой корочки.
Приятного аппетита!