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Намазка "За копейки": попробуйте вместо красной икры на новогодний стол

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
23 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
573
Время на прочтение
1 мин
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Намазка "За копейки": попробуйте вместо красной икры на новогодний стол

Смазка "За копейки" (фото с сайта Вкусное) / Фото: Фото из открытых источников

С этой намазкой получаются необыкновенно вкусные бутерброды.

Такие бутерброды можно подавать даже на праздничный стол — ваши гости будут в восторге.

Ингредиенты

хлеб
6 ломтиков
соленые огурцы
4 шт.
морковь
2 шт.
чеснок
2 зубчика
майонез или сметана
1 ст. ложка
зелень, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Ломтики хлеба нужно разрезать пополам, чтобы получились небольшие треугольники. Обжарить на сливочном или подсолнечном масле с двух сторон.
  2. Соленые огурцы натереть на терке, обжарить на растительном масле и остудить. Также обжарить натертую морковь до готовности.
  3. Смешать огурцы, морковь, натертый на мелкой терке чеснок, добавить перец, свежую зелень по вкусу, размешать все с майонезом или сметаной.
  4. Нанести ровным слоем полученную массу на гренки. Украсить зеленью.

Приятного аппетита! Готовую намазку хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

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