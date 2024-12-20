Намазка "За копейки": попробуйте вместо красной икры на новогодний стол

С этой намазкой получаются необыкновенно вкусные бутерброды.
Такие бутерброды можно подавать даже на праздничный стол — ваши гости будут в восторге.
Ингредиенты
- хлеб
- 6 ломтиков
- соленые огурцы
- 4 шт.
- морковь
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- майонез или сметана
- 1 ст. ложка
- зелень, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Ломтики хлеба нужно разрезать пополам, чтобы получились небольшие треугольники. Обжарить на сливочном или подсолнечном масле с двух сторон.
- Соленые огурцы натереть на терке, обжарить на растительном масле и остудить. Также обжарить натертую морковь до готовности.
- Смешать огурцы, морковь, натертый на мелкой терке чеснок, добавить перец, свежую зелень по вкусу, размешать все с майонезом или сметаной.
- Нанести ровным слоем полученную массу на гренки. Украсить зеленью.
Приятного аппетита! Готовую намазку хранить в холодильнике в закрытом контейнере.