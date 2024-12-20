Намазка "За копейки": попробуйте вместо красной икры на новогодний стол

Такие бутерброды можно подавать даже на праздничный стол — ваши гости будут в восторге.

Ингредиенты хлеб 6 ломтиков соленые огурцы 4 шт. морковь 2 шт. чеснок 2 зубчика майонез или сметана 1 ст. ложка зелень, перец по вкусу

Процесс приготовления:

Ломтики хлеба нужно разрезать пополам, чтобы получились небольшие треугольники. Обжарить на сливочном или подсолнечном масле с двух сторон. Соленые огурцы натереть на терке, обжарить на растительном масле и остудить. Также обжарить натертую морковь до готовности. Смешать огурцы, морковь, натертый на мелкой терке чеснок, добавить перец, свежую зелень по вкусу, размешать все с майонезом или сметаной. Нанести ровным слоем полученную массу на гренки. Украсить зеленью.

Приятного аппетита! Готовую намазку хранить в холодильнике в закрытом контейнере.