Закуски
238
1 мин

Невероятно сочные баклажаны за считанные минуты: простая начинка, от которой дух захватывает

Простой рецепт, подходящий для обеда или ужина.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
76 ккал
Фаршированные баклажаны: рецепт

Фаршированные баклажаны: рецепт / © Фото из открытых источников

Приготовьте сочные баклажаны с куриным фаршем, фетой и зеленью.

Ингредиенты

баклажаны
4 шт.
куриный фарш
200г
лук
1 шт.
фета
150г
соль и перец
по вкусу
зелень
30г

Процесс приготовления:

  1. Разрежьте баклажаны пополам и сделайте крестообразные надрезы в мякоти. Выложите их на противень и запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до легкой мягкости.

  2. Пока запекаются баклажаны, мелко нарежьте лук и зелень. На сковороде обжарьте куриный фарш вместе с луком до полной готовности, добавьте соль, перец, зелень и кусочки феты, тщательно перемешайте.

  3. Извлеките мякоть из запеченных баклажанов и соедините ее с фаршем. Наполните половинки баклажанов полученной начинкой и поверните в духовку еще на 20 минут, чтобы блюдо стало сочным и ароматным.

Приятного аппетита!

238
