Невероятно сочные баклажаны за считанные минуты: простая начинка, от которой дух захватывает
Простой рецепт, подходящий для обеда или ужина.
Приготовьте сочные баклажаны с куриным фаршем, фетой и зеленью.
Ингредиенты
- баклажаны
- 4 шт.
- куриный фарш
- 200г
- лук
- 1 шт.
- фета
- 150г
- соль и перец
- по вкусу
- зелень
- 30г
Процесс приготовления:
Разрежьте баклажаны пополам и сделайте крестообразные надрезы в мякоти. Выложите их на противень и запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до легкой мягкости.
Пока запекаются баклажаны, мелко нарежьте лук и зелень. На сковороде обжарьте куриный фарш вместе с луком до полной готовности, добавьте соль, перец, зелень и кусочки феты, тщательно перемешайте.
Извлеките мякоть из запеченных баклажанов и соедините ее с фаршем. Наполните половинки баклажанов полученной начинкой и поверните в духовку еще на 20 минут, чтобы блюдо стало сочным и ароматным.
Приятного аппетита!