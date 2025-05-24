Невероятно вкусная закуска из пекинской капусты: так вы еще точно не готовили

Рулетики из пекинской капусты, нежные внутри и хрустящие снаружи, обязательно станут изюминкой вашего домашнего стола. Готовятся они легко и быстро, а их вкус не уступает ресторанным деликатесам.

Процесс приготовления:

Процесс приготовления рулетиков начинается с аккуратного отделения листьев пекинской капусты. Их выкладывают в специальную форму для запекания, заливают кипятком и оставляют на 15–20 минут, чтобы листья стали мягкими и гибкими.

Затем очищают картофель, нарезают на мелкие кубики и отваривают до готовности. Затем картофель разминают в нежное пюре.

Репчатый лук нарезают мелкими кубиками, так же измельчают и болгарский перец. Морковь натирают на мелкой терке.

На разогретую сковороду наливают немного растительного масла, сначала обжаривают лук до прозрачного состояния, затем добавляют морковь и болгарский перец и тушат вместе.

Получившуюся овощную зажарку выкладывают в миску с картофельным пюре, добавляют соль и сушеный чеснок, тщательно перемешивают все ингредиенты.

В толстой части листьев пекинской капусты делают надрез, после чего на центр кладут начинку и аккуратно заворачивают в компактный рулет.