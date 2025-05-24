- Дата публикации
-
- Категория
- Закуски
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Невероятно вкусная закуска из пекинской капусты: так вы еще точно не готовили
Хрустящие на ощупь снаружи и нежные внутри рулеты из пекинской капусты превратятся в изысканную изюминку вашего домашнего меню.
Рулетики из пекинской капусты, нежные внутри и хрустящие снаружи, обязательно станут изюминкой вашего домашнего стола. Готовятся они легко и быстро, а их вкус не уступает ресторанным деликатесам.
Ингредиенты
- пекинская капуста
- 1 шт.
- куриные яйца
- 3 шт.
- панировочные сухари
- 100г
- картофель
- 3 шт.
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- сладкий перец
- 1 шт.
- сухой чеснок
- по вкусу
- соль
- по вкусу
- масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Процесс приготовления рулетиков начинается с аккуратного отделения листьев пекинской капусты. Их выкладывают в специальную форму для запекания, заливают кипятком и оставляют на 15–20 минут, чтобы листья стали мягкими и гибкими.
Затем очищают картофель, нарезают на мелкие кубики и отваривают до готовности. Затем картофель разминают в нежное пюре.
Репчатый лук нарезают мелкими кубиками, так же измельчают и болгарский перец. Морковь натирают на мелкой терке.
На разогретую сковороду наливают немного растительного масла, сначала обжаривают лук до прозрачного состояния, затем добавляют морковь и болгарский перец и тушат вместе.
Получившуюся овощную зажарку выкладывают в миску с картофельным пюре, добавляют соль и сушеный чеснок, тщательно перемешивают все ингредиенты.
В толстой части листьев пекинской капусты делают надрез, после чего на центр кладут начинку и аккуратно заворачивают в компактный рулет.
В отдельной миске взбивают куриные яйца до однородной консистенции. Каждый рулет сначала погружают в яичную смесь, а затем тщательно обкатывают в панировочных сухарях. На хорошо разогретой сковороде рулеты обжаривают с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки.
Приятного аппетита!