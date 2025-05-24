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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Невероятно вкусная закуска из пекинской капусты: так вы еще точно не готовили

Хрустящие на ощупь снаружи и нежные внутри рулеты из пекинской капусты превратятся в изысканную изюминку вашего домашнего меню.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
81 ккал
Закуска из пекинской капусты: рецепт

Закуска из пекинской капусты: рецепт / © Фото из открытых источников

Рулетики из пекинской капусты, нежные внутри и хрустящие снаружи, обязательно станут изюминкой вашего домашнего стола. Готовятся они легко и быстро, а их вкус не уступает ресторанным деликатесам.

Ингредиенты

пекинская капуста
1 шт.
куриные яйца
3 шт.
панировочные сухари
100г
картофель
3 шт.
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
сладкий перец
1 шт.
сухой чеснок
по вкусу
соль
по вкусу
масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Процесс приготовления рулетиков начинается с аккуратного отделения листьев пекинской капусты. Их выкладывают в специальную форму для запекания, заливают кипятком и оставляют на 15–20 минут, чтобы листья стали мягкими и гибкими.

  2. Затем очищают картофель, нарезают на мелкие кубики и отваривают до готовности. Затем картофель разминают в нежное пюре.

  3. Репчатый лук нарезают мелкими кубиками, так же измельчают и болгарский перец. Морковь натирают на мелкой терке.

  4. На разогретую сковороду наливают немного растительного масла, сначала обжаривают лук до прозрачного состояния, затем добавляют морковь и болгарский перец и тушат вместе.

  5. Получившуюся овощную зажарку выкладывают в миску с картофельным пюре, добавляют соль и сушеный чеснок, тщательно перемешивают все ингредиенты.

  6. В толстой части листьев пекинской капусты делают надрез, после чего на центр кладут начинку и аккуратно заворачивают в компактный рулет.

  7. В отдельной миске взбивают куриные яйца до однородной консистенции. Каждый рулет сначала погружают в яичную смесь, а затем тщательно обкатывают в панировочных сухарях. На хорошо разогретой сковороде рулеты обжаривают с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
64
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