Невероятный крабовый рулет за 10 минут: вкусная закуска, которую гости съедают быстрее, чем "Оливье"

Никакие сложные соусы и часы на выпекание — лишь простые ингредиенты, которые найдутся почти в каждом холодильнике. В итоге получите закуску, которую легко нарезать на идеальные порционные кусочки, выглядящие как будто только что представленные в ресторане. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилина”.

Процесс приготовления:

Сначала натрите сваренные вкрутую яйца на мелкой терке. Добавьте к ним сыр и немного майонеза, чтобы масса стала нежной, кремовой и легкой. Для свежести можно добавить измельченный укроп или петрушку — зелень делает закуску живой и ароматной.

Крабовые палочки осторожно разверните в тонкие пластинки. Если они немного упругие, дайте им несколько минут постоять при комнатной температуре — так их будет легче формировать. На каждую палочку выложите тонкий слой начинки и аккуратно сверните в рулетик. Секрет идеального рулета — не переборщить с майонезом, чтобы он не вытекал.