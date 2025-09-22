- Дата публикации
-
- Категория
- Закуски
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 1 мин
Невероятный крабовый рулет за 10 минут: вкусная закуска, которую гости съедают быстрее, чем "Оливье"
Ищете закусывание, которое слетит со стола первым? Попробуйте крабовый рулет — нежную и ароматную закуску, которая готовится всего за 10 минут и исчезает скорее классическое “Оливье”.
Никакие сложные соусы и часы на выпекание — лишь простые ингредиенты, которые найдутся почти в каждом холодильнике. В итоге получите закуску, которую легко нарезать на идеальные порционные кусочки, выглядящие как будто только что представленные в ресторане. Рецептом поделились на сайте “Одна хвилина”.
Ингредиенты
- крабовые палочки
- 1 упаковка
- яйца
- 2 шт.
- плавленый сырок
- 100г
- майонез
- по вкусу
- зелень
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала натрите сваренные вкрутую яйца на мелкой терке. Добавьте к ним сыр и немного майонеза, чтобы масса стала нежной, кремовой и легкой. Для свежести можно добавить измельченный укроп или петрушку — зелень делает закуску живой и ароматной.
Крабовые палочки осторожно разверните в тонкие пластинки. Если они немного упругие, дайте им несколько минут постоять при комнатной температуре — так их будет легче формировать. На каждую палочку выложите тонкий слой начинки и аккуратно сверните в рулетик. Секрет идеального рулета — не переборщить с майонезом, чтобы он не вытекал.
Готовые рулетики выложите на тарелку и украсьте веточкой зелени. Закуска готова! Не удивляйтесь, если эти рулетики первыми исчезнут со стола: они сочетают нежность, свежесть и легкий морской вкус, что делает их невероятно привлекательными для гостей.
Приятного аппетита!