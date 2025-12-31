- Дата публикации
Новогодние роллы без риса: готовим легко с огурцом
Если гости уже на пороге, предлагаем приготовить эту простую закуску, которая понравится всем.
Рассказываем, как легко приготовить праздничные роллы к новогоднему столу — и совсем без риса, ведь будем готовить оригинальным способом.
Ингредиенты
- малосольная красная рыба
- 150г
- Крем сыр
- 120г
- свежая зелень
- пучок
- огурец
- 1 длинный
Процесс приготовления:
У огурца срезаем кончики, а сам овощ нарезаем тонкими длинными ломтиками — удобнее всего это делать с помощью овощечистки.
Готовим начинку: рыбу очищаем от костей и мелко нарезаем, зелень тоже измельчаем. Смешиваем рыбу, зелень и кремовый творог.
Каждый ломтик огурца щедро смазываем начинкой и скручиваем в ролл.
Приятного аппетита!