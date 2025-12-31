ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Новогодние роллы без риса: готовим легко с огурцом

Если гости уже на пороге, предлагаем приготовить эту простую закуску, которая понравится всем.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Роллы на Новый год: быстрый рецепт

Роллы на Новый год: быстрый рецепт / © unsplash.com

Рассказываем, как легко приготовить праздничные роллы к новогоднему столу — и совсем без риса, ведь будем готовить оригинальным способом.

Ингредиенты

малосольная красная рыба
150г
Крем сыр
120г
свежая зелень
пучок
огурец
1 длинный

Процесс приготовления:

  1. У огурца срезаем кончики, а сам овощ нарезаем тонкими длинными ломтиками — удобнее всего это делать с помощью овощечистки.

  2. Готовим начинку: рыбу очищаем от костей и мелко нарезаем, зелень тоже измельчаем. Смешиваем рыбу, зелень и кремовый творог.

  3. Каждый ломтик огурца щедро смазываем начинкой и скручиваем в ролл.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
63
