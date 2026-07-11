Они тают во рту: итальянские шарики из рикотты и шпината под нежным сливочным соусом

Этот рецепт отлично подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. А еще это хороший способ разнообразить меню без мяса, не жертвуя насыщенным вкусом. Рецептом поделились на сайте «Шуба».

Процесс приготовления:

Промойте листья шпината. Если используете свежее, быстро припустите его на сухой сковороде или окуните в кипяток на 30–40 сек. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость и мелко нарежьте.

В глубокой миске соедините рикотту, шпинат, яйцо и тертый пармезан. Добавьте соль, черный перец и щепотку мускатного ореха. Постепенно всыпайте муку, пока масса не станет пластичной и удобной для формирования.

Слегка смочите руки водой и скачайте небольшие шарики примерно одинакового размера. Так они приготовятся равномерно.

Доведите подсоленную воду до кипения. Опускайте шарики небольшими порциями. Когда они всплывут на поверхность, варите еще 2–3 мин, после чего аккуратно достаньте шумовкой.

В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и прогрейте его несколько секунд. Влейте сливки, доведите до кипения, после чего всыпьте пармезан. Помешивайте, пока сыр полностью не расплавится, а соус не станет однородным.