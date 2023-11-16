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Оригинальный рецепт бутерброда с перцем от Ольги Мартыновской

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
548 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
100
Время на прочтение
1 мин
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Оригинальный рецепт бутерброда с перцем от Ольги Мартыновской

Бутерброд с перцем / Фото: Credits

Бутерброды – одни из самых популярных решений для перекуса. Украинская шеф-повариха Ольга Мартыновская предложила простой и вкусный вариант с перцем.

Ингредиенты

перец капи
1 шт
чеснок
1 головка
крем сыр
70 гр
тунец в масле
70 гр
кинза
1 пучок
зеленый лук
лайм
1 шт
перец черный молотый
соль
хлеб

Приготовление:

  1. Помойте и запеките перцы капи и головку чеснока в разогретой на 200°С 15 -17 мин.
  2. Когда перцы остынут, снимите кожуру, сделайте продольный надрез и осторожно уберите зернышки.
  3. Смешайте крем-сыр и тунец в масле в соотношении 1:1.
  4. Добавьте к смеси рубленую кинзу, немного зеленого лука, сок и цедру лайма, соль, перец. Размешайте вилкой, ни при каких обстоятельствах не блендерите.
  5. Из хлеба на закваске сделайте гренки, смажьте их запеченным чесноком.
  6. Вскройте перчик и наполните его мазанкой, закройте и выложите на греночку.

Подавайте такие перцы, как холодную закуску с розовым вином.

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Дата публикации
Просмотры
100
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