Оригинальный рецепт бутерброда с перцем от Ольги Мартыновской

Бутерброды – одни из самых популярных решений для перекуса. Украинская шеф-повариха Ольга Мартыновская предложила простой и вкусный вариант с перцем.
Ингредиенты
- перец капи
- 1 шт
- чеснок
- 1 головка
- крем сыр
- 70 гр
- тунец в масле
- 70 гр
- кинза
- 1 пучок
- зеленый лук
- лайм
- 1 шт
- перец черный молотый
- соль
- хлеб
Приготовление:
- Помойте и запеките перцы капи и головку чеснока в разогретой на 200°С 15 -17 мин.
- Когда перцы остынут, снимите кожуру, сделайте продольный надрез и осторожно уберите зернышки.
- Смешайте крем-сыр и тунец в масле в соотношении 1:1.
- Добавьте к смеси рубленую кинзу, немного зеленого лука, сок и цедру лайма, соль, перец. Размешайте вилкой, ни при каких обстоятельствах не блендерите.
- Из хлеба на закваске сделайте гренки, смажьте их запеченным чесноком.
- Вскройте перчик и наполните его мазанкой, закройте и выложите на греночку.
Подавайте такие перцы, как холодную закуску с розовым вином.
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