Паштет печеночно-грибной: классический рецепт

Из минимума простых ингредиентов получим домашний и ароматный паштет из куриной печени. В магазине такого вы точно не купите. Нежный паштет послужит украшением, как для праздничного стола, так и намазкой на хлеб или тостер на завтрак или перекус.
Ингредиенты
- печень куриная
- 500 г
- шампиньоны
- 250 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- масло сливочное
- 150 г
- масло растительное
- 3 ст. л.
- мускатный орех
- щепотка
- перец черный молотый
- соль
- Куриную печень вымойте и очистите от желчных протоков. Нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте на сковороде с растительным маслом до готовности.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте до мягкости. Добавьте нарезанные пластинами грибы и готовьте до испарения влаги, периодически помешивая.
- Выложите в блендер обжаренные овощи, куриную печень, мягкое сливочное масло, мускатный орех, перец и соль. Измельчите до однородности. Остудите и выложите в лоток. Поставьте в холодильник. Через час подавайте к столу.
Советы:
- Печень можно использовать любую.
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