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Паштет печеночно-грибной: классический рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
311 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
1 мин
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Паштет печеночно-грибной: классический рецепт

Паштет печеночно-грибной / Фото: Credits

Из минимума простых ингредиентов получим домашний и ароматный паштет из куриной печени. В магазине такого вы точно не купите. Нежный паштет послужит украшением, как для праздничного стола, так и намазкой на хлеб или тостер на завтрак или перекус.

Ингредиенты

печень  куриная
500 г
шампиньоны
250 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
масло сливочное
150 г
масло растительное
3 ст. л.
мускатный орех
щепотка
перец черный молотый
соль
  1. Куриную печень вымойте и очистите от желчных протоков. Нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте на сковороде с растительным маслом до готовности.
  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте до мягкости. Добавьте нарезанные пластинами грибы и готовьте до испарения влаги, периодически помешивая.
  3. Выложите в блендер обжаренные овощи, куриную печень, мягкое сливочное масло, мускатный орех, перец и соль. Измельчите до однородности. Остудите и выложите в лоток. Поставьте в холодильник. Через час подавайте к столу.

Советы:

  • Печень можно использовать любую.

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