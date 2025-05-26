ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Подойдут и на фуршет, и как перекус: вкусные бутерброды с тунцем и помидорами

Бутерброды с консервированным тунцом и свежими помидорами — идеальное решение для быстрого завтрака, легкого перекуса или праздничного стола. Они сочетают яркий вкус, привлекательный вид и минимум усилий на кухне.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
144 ккал
Бутерброды с тунцом и помидорами: рецепт

Бутерброды с тунцом и помидорами: рецепт / © Фото из открытых источников

Эти вкуснейшие бутерброды готовятся за несколько минут, а исчезают со стола мгновенно! Идеальный вариант для приятной неожиданности: если у вас дома банка тунца — вкусная закуска до прихода гостей гарантирована, а импровизированное застолье пройдет на отлично.

Ингредиенты

консервированный тунец в собственном соку
150г
ржаной хлеб
6¦ ломтиков
помидоры
100г
куриные яйца
1-2шт.
крем-сыр
60г
зелень
по вкусу
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Большие ломтики ржаного хлеба нарезаем на удобные порционные формы — например, треугольники или квадраты.

  2. Отваренные вперед яйца очищаем и натираем на мелкой терке. Полученную массу распределяем поверх сыра, создавая нежный слой.

  3. Следующий слой — помидоры. Нарезаем их кружочками и выкладываем по одному на каждую заготовку.

  4. С консервированного тунца сливаем лишнюю жидкость. Если он в больших кусках — разминаем вилкой до удобной консистенции. Рыбу выкладываем сверху, на каждый бутерброд — примерно одинаковыми порциями, чтобы вкус был сбалансированным.

  5. Для завершающего штриха декорируем каждый бутерброд веточкой свежей зелени — подойдет как петрушка или укроп, так и измельченные листья салата. Это добавит красок и свежести подачи.

  6. Подаем бутерброды сразу после приготовления — пока хлеб остается слегка хрустящим.

Приятного аппетита!

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie