Помидоры + 15 минут времени — и на столе шедевр: быстрая закуска, которая спасет, если гости уже за порогом
Эти помидоры станут настоящим спасением, когда нужно быстро что-нибудь приготовить к столу. Они особенно уместны, если дома собралось немало овощей или совсем не хватает времени перед приходом друзей или родных.
Эта закуска обычно мгновенно завоевывает симпатию гостей. Оно уместно на любом столе — от праздничного застолья до легкой дружеской встречи. Более того, его часто подают даже как простой и удачный аккомпанемент к напиткам. Рецептом поделились на сайте «Сенсация».
Ингредиенты
- помидоры
- 4-5шт.
- твердый сыр
- 150г
- чеснок
- 3 зубчики
- греческий йогурт
- 2 ст. ложки
- свежая петрушка
- несколько веточек
- соль
- по вкусу
- черный молотый перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
В первую очередь помидоры нужно тщательно промыть, ведь подаваться они будут без термической обработки. Для надежности их можно дополнительно обдать крутым кипятком. После этого овощи нарезают — дольками или кружочками, выбирая тот вариант подачи, который больше нравится.
По желанию к закусыванию можно добавить и немного лука. Все подготовленные ингредиенты складывают в миску. Далее мелко шинкуют зелень, добавляют ее в помидоры и сверху выдавливают несколько зубчиков чеснока.
Твердый сыр натирают на терке, смешивают с греческим йогуртом, добавляют соль и черный молотый перец. Полученную заправку добавляют в помидоры, все тщательно перемешивают и ставят в холодильник примерно на 2–3 часа. После настаивания закуски можно подавать на стол.
Приятного аппетита!