ТСН в социальных сетях

Помидоры + 15 минут времени — и на столе шедевр: быстрая закуска, которая спасет, если гости уже за порогом

Эти помидоры станут настоящим спасением, когда нужно быстро что-нибудь приготовить к столу. Они особенно уместны, если дома собралось немало овощей или совсем не хватает времени перед приходом друзей или родных.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
2 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
29 ккал
Эффектная закуска из помидоров (фото с сайта "Сенсация")

Эффектная закуска из помидоров (фото с сайта «Сенсация»)

Эта закуска обычно мгновенно завоевывает симпатию гостей. Оно уместно на любом столе — от праздничного застолья до легкой дружеской встречи. Более того, его часто подают даже как простой и удачный аккомпанемент к напиткам. Рецептом поделились на сайте «Сенсация».

Ингредиенты

помидоры
4-5шт.
твердый сыр
150г
чеснок
3 зубчики
греческий йогурт
2 ст. ложки
свежая петрушка
несколько веточек
соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. В первую очередь помидоры нужно тщательно промыть, ведь подаваться они будут без термической обработки. Для надежности их можно дополнительно обдать крутым кипятком. После этого овощи нарезают — дольками или кружочками, выбирая тот вариант подачи, который больше нравится.

  2. По желанию к закусыванию можно добавить и немного лука. Все подготовленные ингредиенты складывают в миску. Далее мелко шинкуют зелень, добавляют ее в помидоры и сверху выдавливают несколько зубчиков чеснока.

  3. Твердый сыр натирают на терке, смешивают с греческим йогуртом, добавляют соль и черный молотый перец. Полученную заправку добавляют в помидоры, все тщательно перемешивают и ставят в холодильник примерно на 2–3 часа. После настаивания закуски можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

