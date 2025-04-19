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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Поразит всех: кулинар поделился вкусной закуской из крабовых палочек на Пасху

Пасхальная закуска, которая удивит каждого: хрустящий бриош с нежной начинкой из крабовых палочек, приправленной ароматом лайма и кунжута, а завершающий акцент — изысканная красная икра, придающая блюду праздничную роскошь.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
26 минут
Пищевая ценность на 100 г
367 ккал
Закуска из крабовых палочек

Закуска из крабовых палочек / © Фото из открытых источников

Известный украинский шеф и ресторатор Вадим Бжезинский опубликовал в Instagram собственный авторский рецепт изысканной закуски.

Ингредиенты

охлажденные крабовые палочки
200г
зеленый лук
10г
яичный белок
1 шт.
кукурузный крахмал
1 ст. кровати
соевый соус
2 ст. ложки
кунжутное масло
1 ч. кровати
цедра лайма
½ шт.
хлеб бриош
400г
подсолнечное масло
150г
кунжут
4 ст. ложки
майонез
2 ст. ложки
красная икра
30г
соль, перец, сахар
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала мелко шинкуем крабовые палочки, добавляем нарезанный зеленый лук, яичный белок, кукурузный крахмал, тертую цедру лайма, соевый соус, кунжутное масло и приправы. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.

  2. Бриош режем порционно – примерно по 7×4 см. На одну сторону каждого кусочка щедро выкладываем подготовленную начинку.

  3. Край с фаршем погружаем в кунжут, после чего обжариваем до аппетитной золотистой корочки.

  4. Готовую закуску украшаем каплей майонеза, красной икрой и свежим зеленым лучком для яркого и праздничного вида.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
83
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