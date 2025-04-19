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- Закуски
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Поразит всех: кулинар поделился вкусной закуской из крабовых палочек на Пасху
Пасхальная закуска, которая удивит каждого: хрустящий бриош с нежной начинкой из крабовых палочек, приправленной ароматом лайма и кунжута, а завершающий акцент — изысканная красная икра, придающая блюду праздничную роскошь.
Известный украинский шеф и ресторатор Вадим Бжезинский опубликовал в Instagram собственный авторский рецепт изысканной закуски.
Ингредиенты
- охлажденные крабовые палочки
- 200г
- зеленый лук
- 10г
- яичный белок
- 1 шт.
- кукурузный крахмал
- 1 ст. кровати
- соевый соус
- 2 ст. ложки
- кунжутное масло
- 1 ч. кровати
- цедра лайма
- ½ шт.
- хлеб бриош
- 400г
- подсолнечное масло
- 150г
- кунжут
- 4 ст. ложки
- майонез
- 2 ст. ложки
- красная икра
- 30г
- соль, перец, сахар
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала мелко шинкуем крабовые палочки, добавляем нарезанный зеленый лук, яичный белок, кукурузный крахмал, тертую цедру лайма, соевый соус, кунжутное масло и приправы. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.
Бриош режем порционно – примерно по 7×4 см. На одну сторону каждого кусочка щедро выкладываем подготовленную начинку.
Край с фаршем погружаем в кунжут, после чего обжариваем до аппетитной золотистой корочки.
Готовую закуску украшаем каплей майонеза, красной икрой и свежим зеленым лучком для яркого и праздничного вида.
Приятного аппетита!