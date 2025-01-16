Праздничная закуска "Рафаэло": 200 г крабовых палочек, творог и 2 яйца для легкого ужина.

Нежные, аппетитные, с приятной текстурой и миниатюрным размером шарика, они привлекают внимание и исчезают со стола первыми.
Эта закуска идеально подойдет к праздничному столу, ведь она очень вкусна и готовится считанные минуты.
Ингредиенты
- крабовые палочки
- 200 г
- твердый сыр
- 150 г
- майонез
- 2-3 ст. ложки
- чеснок
- 2 зубчика
- отварные яйца
- 2 шт.
- миндаль (по желанию)
- 15-20 шт.
- соль и перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Натрите крабовые палочки на мелкой терке. Чтобы закуска выглядела эстетично, разделите палочки на две части: одну используйте для начинки, а другую — для обкачки. Это позволит создать эффект Рафаэлло с внешним слоем, похожим на кокосовую стружку.
- Тертым сыром покройте другую часть, используя терку с мелкими отверстиями. Выбирайте хорошо плавящиеся сыры с нейтральным вкусом, имеющие приятную текстуру. Поместите натертый творог в большую миску, в которой будете смешивать все ингредиенты.
- Очистите чеснок, натрите его на мелкой терке или пропустите через чесночный пресс. Добавьте в сыр для усиления вкуса и аромата. Если вам не нравится резкий вкус чеснока, убавьте его количество или совсем исключите.
- Сварите вкрутую яйца (примерно 10 минут после закипания), охладите под холодной водой, очистите и натрите на мелкой терке. Яйца сделают начинку более мягкой и придадут закуске насыщенный вкус.
- В глубокой миске соедините творог, яйца, чеснок и часть измельченных крабовых палочек. Добавьте майонез, чтобы все ингредиенты хорошо смешались и образовали однородную массу. Майонез добавляйте постепенно, чтобы начинка не стала слишком влажной и хорошо держала форму. После этого попробуйте по вкусу, при необходимости добавьте соль и перец.
- Чтобы масса не прилипала к рукам, немного увлажните их водой, а затем сформируйте небольшие шарики. Если хотите разнообразить закуску, можете положить в середину каждого шарика миндаль, что придаст хрустящей текстуре и дополнительный ореховый вкус.
- Обваляйте шарики в остатках крабовых палочек, чтобы покрыть их равномерно со всех сторон. Выложите готовые шарики на плоскую тарелку, застеленную бумагой или салфеткой.
- Для наилучшего вкуса и консистенции поставьте шарики в холодильник на 20-30 минут, чтобы все ингредиенты лучше соединились и закуска стала более плотной.
Приятного аппетита!
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