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Праздничная закуска "Рафаэло": 200 г крабовых палочек, творог и 2 яйца для легкого ужина.

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
223 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
422
Время на прочтение
2 мин
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Праздничная закуска "Рафаэло": 200 г крабовых палочек, творог и 2 яйца для легкого ужина.

Праздничная закуска Рафаэло с крабовыми палочками / Фото: Фото из открытых источников

Нежные, аппетитные, с приятной текстурой и миниатюрным размером шарика, они привлекают внимание и исчезают со стола первыми.

Эта закуска идеально подойдет к праздничному столу, ведь она очень вкусна и готовится считанные минуты.

Ингредиенты

крабовые палочки
200 г
твердый сыр
150 г
майонез
2-3 ст. ложки
чеснок
2 зубчика
отварные яйца
2 шт.
миндаль (по желанию)
15-20 шт.
соль и перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Натрите крабовые палочки на мелкой терке. Чтобы закуска выглядела эстетично, разделите палочки на две части: одну используйте для начинки, а другую — для обкачки. Это позволит создать эффект Рафаэлло с внешним слоем, похожим на кокосовую стружку.
  2. Тертым сыром покройте другую часть, используя терку с мелкими отверстиями. Выбирайте хорошо плавящиеся сыры с нейтральным вкусом, имеющие приятную текстуру. Поместите натертый творог в большую миску, в которой будете смешивать все ингредиенты.
  3. Очистите чеснок, натрите его на мелкой терке или пропустите через чесночный пресс. Добавьте в сыр для усиления вкуса и аромата. Если вам не нравится резкий вкус чеснока, убавьте его количество или совсем исключите.
  4. Сварите вкрутую яйца (примерно 10 минут после закипания), охладите под холодной водой, очистите и натрите на мелкой терке. Яйца сделают начинку более мягкой и придадут закуске насыщенный вкус.
  5. В глубокой миске соедините творог, яйца, чеснок и часть измельченных крабовых палочек. Добавьте майонез, чтобы все ингредиенты хорошо смешались и образовали однородную массу. Майонез добавляйте постепенно, чтобы начинка не стала слишком влажной и хорошо держала форму. После этого попробуйте по вкусу, при необходимости добавьте соль и перец.
  6. Чтобы масса не прилипала к рукам, немного увлажните их водой, а затем сформируйте небольшие шарики. Если хотите разнообразить закуску, можете положить в середину каждого шарика миндаль, что придаст хрустящей текстуре и дополнительный ореховый вкус.
  7. Обваляйте шарики в остатках крабовых палочек, чтобы покрыть их равномерно со всех сторон. Выложите готовые шарики на плоскую тарелку, застеленную бумагой или салфеткой.
  8. Для наилучшего вкуса и консистенции поставьте шарики в холодильник на 20-30 минут, чтобы все ингредиенты лучше соединились и закуска стала более плотной.

Приятного аппетита!

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