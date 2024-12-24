Категория
Закуски
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Праздничные" бутерброды со вкусной намазкой: сколько не готовьте, всегда будет мало

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
207 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
282
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
"Праздничные" бутерброды со вкусной намазкой: сколько не готовьте, всегда будет мало

"Праздничные" бутерброды с рыбной смазкой / Фото: pixabay.com

Рыбная намазка идеально подходит для бутербродов на праздничный стол.

Приготовьте к этим бутербродам нежный соус из жирной сметаны или сливочного сыра с горчицей, чтобы получить просто уникальное блюдо к Новому году.

Ингредиенты

скумбрия
1 шт.
морковь
1 шт.
лук
1 шт. и половина
соль
0,5 ч. ложки
перец горошком и душистый
3 шт.
горчица
1-2 ч. ложки
сливочный творог или сметана
100 г

Процесс приготовления:

  1. Рыбу очистить от внутренностей, промыть, нарезать порционными кусочками и выложить в кастрюлю. Туда же отправить 1 луковицу (четвертинками) и морковь (маленькими кусочками). Добавить один лавровый лист, перец, соль, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения. Убавить огонь и варить 5 минут.
  2. Снять с плиты, оставить на 15 минут в кастрюле. Вынуть из маринада рыбу, отделить мясо от плавников и костей. Половину луковицы порезать маленьким кубиком. Измельчить ножом мясо рыбы, добавить горчицу, сметану или сливочный творог, перемешать вилкой все ингредиенты.
  3. Поставить в холодильник на 1 час. Затем намазывать бутерброды, которые можно сразу подавать к праздничному столу.

Приятного аппетита!

Похожие темы:

Следующая публикация