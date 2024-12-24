"Праздничные" бутерброды со вкусной намазкой: сколько не готовьте, всегда будет мало

Приготовьте к этим бутербродам нежный соус из жирной сметаны или сливочного сыра с горчицей, чтобы получить просто уникальное блюдо к Новому году.

Ингредиенты скумбрия 1 шт. морковь 1 шт. лук 1 шт. и половина соль 0,5 ч. ложки перец горошком и душистый 3 шт. горчица 1-2 ч. ложки сливочный творог или сметана 100 г

Процесс приготовления:

Рыбу очистить от внутренностей, промыть, нарезать порционными кусочками и выложить в кастрюлю. Туда же отправить 1 луковицу (четвертинками) и морковь (маленькими кусочками). Добавить один лавровый лист, перец, соль, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения. Убавить огонь и варить 5 минут. Снять с плиты, оставить на 15 минут в кастрюле. Вынуть из маринада рыбу, отделить мясо от плавников и костей. Половину луковицы порезать маленьким кубиком. Измельчить ножом мясо рыбы, добавить горчицу, сметану или сливочный творог, перемешать вилкой все ингредиенты. Поставить в холодильник на 1 час. Затем намазывать бутерброды, которые можно сразу подавать к праздничному столу.

Приятного аппетита!