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Приготовление домашней колбасы из свинины к Пасхе: объедение на праздничный стол

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
340 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
906
Время на прочтение
2 мин
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Приготовление домашней колбасы из свинины к Пасхе: объедение на праздничный стол

Рецепт домашней колбасы из свинины в Пасху / Фото: pixabay.com

Сразу после окончания Великого поста христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Традиционно на праздничный стол ставят много мясных блюд. В частности, готовят домашнюю колбасу из свинины.

Домашнюю колбасу всегда кладут в пасхальную корзину, чтобы освятить вместе с паской и другими вкусными яствами. Кулинарка Светлана Юрченко поделилась своим рецептом мясного блюда на праздничный стол.

Ингредиенты

свинина с салом (ошейок)
1,5 кг
чеснок
3-5 зубчиков
черный молотый перец
1 чайная кровать
соль
1 столовая ложка
бульон
200 мл
холодная вода
2,5 л
лавровый лист
2 шт.
перец черный горошком
15 шт.
перец душистый горошком
15 шт.
соль
1 чайная кровать

Готовить домашнюю колбасу из свинины достаточно просто, хотя рецепт и требует длительной подготовки:

  1. Ошеек нужно нарезать мелкими кубиками (чтобы мясо легче нарезалось, подержите его полчаса в морозильной камере). Добавьте специи, хорошо перемешайте руками в течение 10 минут.
  2. Постепенно добавьте бульон. Начинять подготовленные оболочки нужно только в том случае, если мясо соединится волокнами в единую массу. Оставьте колбаски на ночь в холодильнике.
  3. Обмотайте миску с колбасой пищевой пленкой, которую нужно проколоть в нескольких местах. Вставьте емкость в кастрюлю с водой, добавьте соль, специи и подождите, чтобы вода закипела. Тогда убавьте огонь до самого маленького и варите полчаса. Не забывайте снимать пену. Так нужно поступать с каждым отдельным кольцом колбасы.
  4. Тогда поджарьте колбасу на сковороде или поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, чтобы она подрумянилась.

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