Приготовление домашней колбасы из свинины к Пасхе: объедение на праздничный стол

Сразу после окончания Великого поста христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Традиционно на праздничный стол ставят много мясных блюд. В частности, готовят домашнюю колбасу из свинины.
Домашнюю колбасу всегда кладут в пасхальную корзину, чтобы освятить вместе с паской и другими вкусными яствами. Кулинарка Светлана Юрченко поделилась своим рецептом мясного блюда на праздничный стол.
Ингредиенты
- свинина с салом (ошейок)
- 1,5 кг
- чеснок
- 3-5 зубчиков
- черный молотый перец
- 1 чайная кровать
- соль
- 1 столовая ложка
- бульон
- 200 мл
- холодная вода
- 2,5 л
- лавровый лист
- 2 шт.
- перец черный горошком
- 15 шт.
- перец душистый горошком
- 15 шт.
- соль
- 1 чайная кровать
Готовить домашнюю колбасу из свинины достаточно просто, хотя рецепт и требует длительной подготовки:
- Ошеек нужно нарезать мелкими кубиками (чтобы мясо легче нарезалось, подержите его полчаса в морозильной камере). Добавьте специи, хорошо перемешайте руками в течение 10 минут.
- Постепенно добавьте бульон. Начинять подготовленные оболочки нужно только в том случае, если мясо соединится волокнами в единую массу. Оставьте колбаски на ночь в холодильнике.
- Обмотайте миску с колбасой пищевой пленкой, которую нужно проколоть в нескольких местах. Вставьте емкость в кастрюлю с водой, добавьте соль, специи и подождите, чтобы вода закипела. Тогда убавьте огонь до самого маленького и варите полчаса. Не забывайте снимать пену. Так нужно поступать с каждым отдельным кольцом колбасы.
- Тогда поджарьте колбасу на сковороде или поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, чтобы она подрумянилась.
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