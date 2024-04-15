Приготовление домашней колбасы из свинины к Пасхе: объедение на праздничный стол

Сразу после окончания Великого поста христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Традиционно на праздничный стол ставят много мясных блюд. В частности, готовят домашнюю колбасу из свинины.

Домашнюю колбасу всегда кладут в пасхальную корзину, чтобы освятить вместе с паской и другими вкусными яствами. Кулинарка Светлана Юрченко поделилась своим рецептом мясного блюда на праздничный стол.

Ингредиенты свинина с салом (ошейок) 1,5 кг чеснок 3-5 зубчиков черный молотый перец 1 чайная кровать соль 1 столовая ложка бульон 200 мл холодная вода 2,5 л лавровый лист 2 шт. перец черный горошком 15 шт. перец душистый горошком 15 шт. соль 1 чайная кровать

Готовить домашнюю колбасу из свинины достаточно просто, хотя рецепт и требует длительной подготовки:

Ошеек нужно нарезать мелкими кубиками (чтобы мясо легче нарезалось, подержите его полчаса в морозильной камере). Добавьте специи, хорошо перемешайте руками в течение 10 минут. Постепенно добавьте бульон. Начинять подготовленные оболочки нужно только в том случае, если мясо соединится волокнами в единую массу. Оставьте колбаски на ночь в холодильнике. Обмотайте миску с колбасой пищевой пленкой, которую нужно проколоть в нескольких местах. Вставьте емкость в кастрюлю с водой, добавьте соль, специи и подождите, чтобы вода закипела. Тогда убавьте огонь до самого маленького и варите полчаса. Не забывайте снимать пену. Так нужно поступать с каждым отдельным кольцом колбасы. Тогда поджарьте колбасу на сковороде или поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, чтобы она подрумянилась.

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