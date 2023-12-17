Рецепт закуски на праздничный стол, которую всегда съедают первой

Закусочные бутерброды готовятся просто, минимум продуктов, а на столе яркая и вкусная закуска всегда оказывается в центре внимания. Удачное сочетание красной рыбы, творожного сыра и свежих огурцов понравится вам и вашим гостям. Такие бутерброды всегда съедаются первыми.