Категория
Закуски
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт закуски на праздничный стол, которую всегда съедают первой

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
311 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1240
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Рецепт закуски на праздничный стол, которую всегда съедают первой

Закуска на праздничный стол / Фото: Credits

Закусочные бутерброды готовятся просто, минимум продуктов, а на столе яркая и вкусная закуска всегда оказывается в центре внимания. Удачное сочетание красной рыбы, творожного сыра и свежих огурцов понравится вам и вашим гостям. Такие бутерброды всегда съедаются первыми.

Ингредиенты

хлеб ржаной или пшеничный
12 ломтиков
красная рыба
150 г
творожный сыр
100 г
свежий огурец
1 шт.
листья салата
4 шт.
кунжут белый
  1. Красную рыбу нарежьте тонкими пластинами.
  2. Из хлеба вырежьте кружки.
  3. Листья салата вымойте и обсушите.
  4. Огурец нарежьте на тонкие кружки.
  5. Хлеб смажьте творожным сыром, сверху выложите салат, вырезанный по размеру хлеба. Затем кружок огурца. Сформируйте розочку из красной рыбы и выложите на огурец. Посыпьте кунжутом.

Советы:

Для бутербродов подойдет любая красная рыба.

Читайте также: 

Сэндвич с хурмой и сливочным сыром – готовим с пианистом Евгением Хмарой

Сэндвич с хурмой и сливочным сыром – готовим с пианистом Евгением Хмарой

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1240
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация