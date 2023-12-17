Рецепт закуски на праздничный стол, которую всегда съедают первой

Закусочные бутерброды готовятся просто, минимум продуктов, а на столе яркая и вкусная закуска всегда оказывается в центре внимания. Удачное сочетание красной рыбы, творожного сыра и свежих огурцов понравится вам и вашим гостям. Такие бутерброды всегда съедаются первыми.
Ингредиенты
- хлеб ржаной или пшеничный
- 12 ломтиков
- красная рыба
- 150 г
- творожный сыр
- 100 г
- свежий огурец
- 1 шт.
- листья салата
- 4 шт.
- кунжут белый
- Красную рыбу нарежьте тонкими пластинами.
- Из хлеба вырежьте кружки.
- Листья салата вымойте и обсушите.
- Огурец нарежьте на тонкие кружки.
- Хлеб смажьте творожным сыром, сверху выложите салат, вырезанный по размеру хлеба. Затем кружок огурца. Сформируйте розочку из красной рыбы и выложите на огурец. Посыпьте кунжутом.
Советы:
Для бутербродов подойдет любая красная рыба.
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