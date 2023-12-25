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Рулет из свиной рульки вареный в пленке: оригинальная закуска на праздничный стол

Время готовки
3 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
263 ккал
Дата публикации
Просмотры
1631
Время на прочтение
1 мин
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Рулет из свиной рульки вареный в пленке: оригинальная закуска на праздничный стол

Рулет из свиной рульки / Фото: Credits

Главное в приготовлении блюда – это отварить рулет и дождаться его остывания под прессом. Такой рулет можете приготовить заранее и храните в холодильнике, не разворачивая пленку, а нарежьте перед самой подачей к столу. Вам понадобится всего лишь свиная рулька и приправы. Мясо получается очень ароматным, по вкусу похоже на домашнюю колбасу.

Ингредиенты

рулька свиная
1 шт.
перец черный молотый
чеснок
4-5 зубчиков
горчица острая
дижонская горчицы
 лавровый лист
соль
  1. Рульку тщательно поскоблите ножом, помойте. Отделите от косточки, чтобы шар мяса был равномерным. Накройте пищевой пленкой и немного отбейте.
  2. В миске смешайте перец, чеснок (выдавленный через чеснокодавку), горчицу, лавровый лист и соль. Намажьте мясо, сверните плотно в рулет и в несколько слоев пищевой пленки. 
  3. Рульку поставьте в холодильник мариноваться на 7-9 часов, а желательно на ночь. 
  4. Положить мясо в кастрюлю, залейте водой. Варите три часа. Охладите, положите под гнет на ночь.

Советы: 

  • Рульку можно перевязать капроновой ниткой или шпагатом.

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Дата публикации
Просмотры
1631
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