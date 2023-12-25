Рулет из свиной рульки вареный в пленке: оригинальная закуска на праздничный стол

Главное в приготовлении блюда – это отварить рулет и дождаться его остывания под прессом. Такой рулет можете приготовить заранее и храните в холодильнике, не разворачивая пленку, а нарежьте перед самой подачей к столу. Вам понадобится всего лишь свиная рулька и приправы. Мясо получается очень ароматным, по вкусу похоже на домашнюю колбасу.
Ингредиенты
- рулька свиная
- 1 шт.
- перец черный молотый
- чеснок
- 4-5 зубчиков
- горчица острая
- дижонская горчицы
- лавровый лист
- соль
- Рульку тщательно поскоблите ножом, помойте. Отделите от косточки, чтобы шар мяса был равномерным. Накройте пищевой пленкой и немного отбейте.
- В миске смешайте перец, чеснок (выдавленный через чеснокодавку), горчицу, лавровый лист и соль. Намажьте мясо, сверните плотно в рулет и в несколько слоев пищевой пленки.
- Рульку поставьте в холодильник мариноваться на 7-9 часов, а желательно на ночь.
- Положить мясо в кастрюлю, залейте водой. Варите три часа. Охладите, положите под гнет на ночь.
Советы:
- Рульку можно перевязать капроновой ниткой или шпагатом.
Читайте также: