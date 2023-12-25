Рулет из свиной рульки вареный в пленке: оригинальная закуска на праздничный стол

Главное в приготовлении блюда – это отварить рулет и дождаться его остывания под прессом. Такой рулет можете приготовить заранее и храните в холодильнике, не разворачивая пленку, а нарежьте перед самой подачей к столу. Вам понадобится всего лишь свиная рулька и приправы. Мясо получается очень ароматным, по вкусу похоже на домашнюю колбасу.