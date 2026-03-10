- Дата публикации
-
- Категория
- Закуски
- Время на прочтение
- 2 мин
Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром: как приготовить блюдо без лаваша
Возьмите плавленый сырок, крабовые палочки и приготовьте рулет без лаваша
Этот рецепт — отличная находка для тех, кто хочет приготовить крабовые палочки по-новому, в рулете, но без лаваша. Бюджетная закуска смотрится на столе ярко и дорог. Главная особенность рулета в том, что вместо лаваша используется нежный слой плавленого сыра, что делает деликатесом закуску.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Плавленые сырки (типа «Дружба», 90 г) — 2 шт.
Яйца вареные — 4 шт.
Крабовые палочки — 6-8 шт.
Сметана и майонез — по 1 ст. л.
Чеснок — 1–2 зубчика.
Листья салата, свежий укроп, соль и перец.
Как приготовить рулеты с крабовыми палочками: пошаговая инструкция
Положите два сырка в плотный полиэтиленовый пакет, оставьте немного свободного места и завяжите. Отправьте в микроволновку на 60 секунд (переверните пакет на середине времени). Когда творожки станут мягкими, раскатайте их скалкой прямо в пакете до состояния тонкого равномерного пласта. После этого положите пакет в холодильник на 20 минут, чтобы основание снова стало упругим.
Смешайте майонез, сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Отдельно натрите белки и желтки. К желткам добавьте большую часть соуса (2-3 ложки), а к белкам — одну ложку, чтобы массы стали пластичными. Крабовые палочки частью мелко нашинкуйте, а 2–3 штуки оставьте целиком для центра рулета.
Извлеките охлажденный сырный пласт, осторожно разрежьте пакет и снимите верхнюю пленку. Последовательно выложите слои — желточная масса, белковая масса, свежие листья салата, измельченные крабовые палочки. С одного края положите целые палочки — они станут хорошим центром рулета. Помогая себе пакетом, плотно сверните все в рулет.
Завернутый в пленку рулет должен «отдохнуть» в холодильнике не менее 4 часов (идеально оставить на ночь). Перед подачей достаньте его и щедро обваливайте в смеси мелко нарезанного укропа. Нарежьте кусочками толщиной 3-4 см и выложите на тарелку.