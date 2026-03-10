Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром: как приготовить блюдо без лаваша

Этот рецепт — отличная находка для тех, кто хочет приготовить крабовые палочки по-новому, в рулете, но без лаваша. Бюджетная закуска смотрится на столе ярко и дорог. Главная особенность рулета в том, что вместо лаваша используется нежный слой плавленого сыра, что делает деликатесом закуску.

Положите два сырка в плотный полиэтиленовый пакет, оставьте немного свободного места и завяжите. Отправьте в микроволновку на 60 секунд (переверните пакет на середине времени). Когда творожки станут мягкими, раскатайте их скалкой прямо в пакете до состояния тонкого равномерного пласта. После этого положите пакет в холодильник на 20 минут, чтобы основание снова стало упругим.

Смешайте майонез, сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Отдельно натрите белки и желтки. К желткам добавьте большую часть соуса (2-3 ложки), а к белкам — одну ложку, чтобы массы стали пластичными. Крабовые палочки частью мелко нашинкуйте, а 2–3 штуки оставьте целиком для центра рулета.

Извлеките охлажденный сырный пласт, осторожно разрежьте пакет и снимите верхнюю пленку. Последовательно выложите слои — желточная масса, белковая масса, свежие листья салата, измельченные крабовые палочки. С одного края положите целые палочки — они станут хорошим центром рулета. Помогая себе пакетом, плотно сверните все в рулет.