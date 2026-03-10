ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Время на прочтение
2 мин

Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром: как приготовить блюдо без лаваша

Возьмите плавленый сырок, крабовые палочки и приготовьте рулет без лаваша

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
24 минуты
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром

Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром// фото: https://i-ukrayina.com.ua/

Этот рецепт — отличная находка для тех, кто хочет приготовить крабовые палочки по-новому, в рулете, но без лаваша. Бюджетная закуска смотрится на столе ярко и дорог. Главная особенность рулета в том, что вместо лаваша используется нежный слой плавленого сыра, что делает деликатесом закуску.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Плавленые сырки (типа «Дружба», 90 г) — 2 шт.

  • Яйца вареные — 4 шт.

  • Крабовые палочки — 6-8 шт.

  • Сметана и майонез — по 1 ст. л.

  • Чеснок — 1–2 зубчика.

  • Листья салата, свежий укроп, соль и перец.

Как приготовить рулеты с крабовыми палочками: пошаговая инструкция

  1. Положите два сырка в плотный полиэтиленовый пакет, оставьте немного свободного места и завяжите. Отправьте в микроволновку на 60 секунд (переверните пакет на середине времени). Когда творожки станут мягкими, раскатайте их скалкой прямо в пакете до состояния тонкого равномерного пласта. После этого положите пакет в холодильник на 20 минут, чтобы основание снова стало упругим.

  2. Смешайте майонез, сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Отдельно натрите белки и желтки. К желткам добавьте большую часть соуса (2-3 ложки), а к белкам — одну ложку, чтобы массы стали пластичными. Крабовые палочки частью мелко нашинкуйте, а 2–3 штуки оставьте целиком для центра рулета.

  3. Извлеките охлажденный сырный пласт, осторожно разрежьте пакет и снимите верхнюю пленку. Последовательно выложите слои — желточная масса, белковая масса, свежие листья салата, измельченные крабовые палочки. С одного края положите целые палочки — они станут хорошим центром рулета. Помогая себе пакетом, плотно сверните все в рулет.

  4. Завернутый в пленку рулет должен «отдохнуть» в холодильнике не менее 4 часов (идеально оставить на ночь). Перед подачей достаньте его и щедро обваливайте в смеси мелко нарезанного укропа. Нарежьте кусочками толщиной 3-4 см и выложите на тарелку.

