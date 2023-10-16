Сало в луковой шелухе с черносливом: оригинальный рецепт

Если хочется копченого сала, но коптить совсем нет желания, варим сало в луковой шелухе с черносливом. Оно получается будто копченое, но при этом не используем никакой химии, а только натуральные ингредиенты. Основным ингредиентом является сало, а луковая шелуха, чернослив, чеснок и черный перец придадут блюду золотистый цвет и необычный вкус.
Ингредиенты
- сало
- 1 кг
- вода
- 1 литр
- шелуха репчатого лука
- 3 горсти
- чернослив
- 6 шт.
- лавровый лист
- 2 шт.
- соль
- 200 г
- сахар
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2 головки
- перец черный молотый
- 2 ст. л.
- В воду добавьте соль, сахар, шелуху репчатого лука и чернослив. Доведите до кипения.
- Разрежьте сало на два куска. Выложите в маринад и варите 25 минут с момента закипания на среднем огне. Оставьте остужаться на ночь в рассоле.
- Чеснок выдавите через пресс и хорошо перемешайте с перцем.
- Сало выньте из маринада, обсушите. Натрите смесью чеснока и перца.
- Заверните каждый кусок в пищевую пленку.
Советы:
- Сало можно хранить в холодильнике две недели. А для длительного хранения можно его заморозить в морозильнике.
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