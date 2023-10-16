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Сало в луковой шелухе с черносливом: оригинальный рецепт

Время готовки
1 ч. 4 мин.
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
257
Время на прочтение
1 мин
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Сало в луковой шелухе с черносливом: оригинальный рецепт

Сало в луковой шелухе с черносливом / Фото: Credits

Если хочется копченого сала, но коптить совсем нет желания, варим сало в луковой шелухе с черносливом. Оно получается будто копченое, но при этом не используем никакой химии, а только натуральные ингредиенты. Основным ингредиентом является сало, а луковая шелуха, чернослив, чеснок и черный перец придадут блюду золотистый цвет и необычный вкус.

Ингредиенты

сало
1 кг
вода
1 литр
шелуха репчатого лука
3 горсти
чернослив
6 шт.
лавровый лист
2 шт.
соль
200 г
сахар
2 ст. л.
чеснок
2 головки
перец черный молотый
2 ст. л.
  1. В воду добавьте соль, сахар, шелуху репчатого лука и чернослив. Доведите до кипения.
  2. Разрежьте сало на два куска. Выложите в маринад и варите 25 минут с момента закипания на среднем огне. Оставьте остужаться на ночь в рассоле.
  3. Чеснок выдавите через пресс и хорошо перемешайте с перцем.
  4. Сало выньте из маринада, обсушите. Натрите смесью чеснока и перца.
  5. Заверните каждый кусок в пищевую пленку. 

Советы:

  • Сало можно хранить в холодильнике две недели. А для длительного хранения можно его заморозить в морозильнике.

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Дата публикации
Просмотры
257
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