Сало в луковой шелухе с черносливом: оригинальный рецепт

Если хочется копченого сала, но коптить совсем нет желания, варим сало в луковой шелухе с черносливом. Оно получается будто копченое, но при этом не используем никакой химии, а только натуральные ингредиенты. Основным ингредиентом является сало, а луковая шелуха, чернослив, чеснок и черный перец придадут блюду золотистый цвет и необычный вкус.