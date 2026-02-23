Сало в рассоле: рецепт закуски, тающий во рту

Сало в рассоле // фото: sensatsiya.com

Чтобы сало получилось ароматным, мягким и насыщенным, опытные кулинары советуют использовать метод засолки в горячем рассоле. Этот способ настолько прост, что с ним справится даже начинающий, а результат превзойдет все ожидания.

Особенность этого рецепта — в термической обработке рассола и последующей заморозке со специями. Благодаря этому сало становится нежным, как масло, и может сохраняться длительное время.

Для этого метода лучше всего подходит грудинка или сало с мясными прослоями.

Необходимые ингредиенты

Для рассола понадобится:

Сало — 700 г

Вода — 1 л

Соль — 7 ст. л.

Чеснок — 8 зубчиков

Лавровый лист — 4 шт.

Черный перец (горошек) – 10 шт.

Специи для натирки:

Соль — 4 ч. л.

Черный молотый перец — 1,5 ч. л.

Паприка — 2 ч. л.

Чеснок (измельченный) — 6 зубчиков

Пошаговая инструкция по приготовлению

Подготовка рассола . Налейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте соль, лавровый лист, горошковый перец и нарезанный чеснок. Доведите смесь до кипения и проварите ровно 2 минуты. После этого снимите кастрюлю с огня и дайте рассолу полностью остыть.

Первичное засоливание . Нарежьте сало на куски среднего размера (так чтобы они удобно входили в банку или контейнер). Залейте продукт холодным маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 3 дня.

Ароматная обработка . Достаньте сало из жидкости и обязательно промокните каждый кусочек бумажным полотенцем — оно должно быть сухим. Смешайте ингредиенты для второго этапа (соль, паприку, молотый перец и чеснок) и натрите густо этой смесью сало со всех сторон.

Закаливание. Плотно заверните готовые куски в пищевую пленку и положите в морозильную камеру на сутки. Это поможет вкусам смешаться, а текстуре стать максимально плотной и в то же время нежной.

Лучше всего это сало подходит тонкими ломтиками на хрустящих гренках. Добавьте свежие овощи и много свежей зелени: ароматный укроп, петрушку или перья молодого лука. Такая закуска станет украшением как праздничного застолья, так и ежедневного ужина.