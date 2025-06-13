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- Закуски
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Самая бюджетная закуска из крабовых палочек на праздничный стол: готовится за 10 минут, а получается очень вкусно
Крабовые палочки часто используются для приготовления вкусных и бюджетных блюд на праздничный стол.
Попробуйте эту сытную и очень простую намазку с крабовыми палочками и яйцами. Рецептом поделилась в своем Instagram кулинарная блоггерша.
Ингредиенты
- куриные яйца
- 2шт.
- крем-сырь (например, Филадельфия)
- 2 ст. ложки
- авокадо
- ½ шт.
- помидоры черри
- 6-8шт.
- крабовые палочки
- 150г
- темный хлеб
- 3-4 шм.
- сливочное масло
- для поджаривания
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Ломтики темного хлеба поджариваем на сливочном масле до золотистой корочки и хрустящей текстуры.
Тем временем вареные яйца натираем на мелкой терке, добавляем мелко нарезанные крабовые палочки и сочные помидоры черри. Приправляем смесь солью, перцем и сушеным чесноком, после чего добавляем крем-творог и тщательно перемешиваем до однородной массы.
На поджаренный хлеб выкладываем тонкие ломтики авокадо, а поверх щедрую порцию приготовленной намазки. Блюдо готово к подаче сразу после сбора.
Приятного аппетита!