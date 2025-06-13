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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
340
Время на прочтение
1 мин

Самая бюджетная закуска из крабовых палочек на праздничный стол: готовится за 10 минут, а получается очень вкусно

Крабовые палочки часто используются для приготовления вкусных и бюджетных блюд на праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
27 минут
Пищевая ценность на 100 г
151 ккал
Закуска из крабовых палочек: рецепт

Закуска из крабовых палочек: рецепт / © Фото из открытых источников

Попробуйте эту сытную и очень простую намазку с крабовыми палочками и яйцами. Рецептом поделилась в своем Instagram кулинарная блоггерша.

Ингредиенты

куриные яйца
2шт.
крем-сырь (например, Филадельфия)
2 ст. ложки
авокадо
½ шт.
помидоры черри
6-8шт.
крабовые палочки
150г
темный хлеб
3-4 шм.
сливочное масло
для поджаривания
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Ломтики темного хлеба поджариваем на сливочном масле до золотистой корочки и хрустящей текстуры.

  2. Тем временем вареные яйца натираем на мелкой терке, добавляем мелко нарезанные крабовые палочки и сочные помидоры черри. Приправляем смесь солью, перцем и сушеным чесноком, после чего добавляем крем-творог и тщательно перемешиваем до однородной массы.

  3. На поджаренный хлеб выкладываем тонкие ломтики авокадо, а поверх щедрую порцию приготовленной намазки. Блюдо готово к подаче сразу после сбора.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
340
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