Самый вкусный маринад для соления скумбрии: как приготовить рыбу, чтобы все были в восторге

Скумбрия – это не просто рыба, а настоящая находка для любителей вкусной и ароматной еды. Она прекрасно впитывает специи, легко готовится и всегда получается сочной. Если вы ищете способ приготовить скумбрию так, чтобы она поразила своим вкусом этот рецепт именно для вас. Благодаря удачному сочетанию специй и правильному мариновке рыба получается особенно нежной, пряной и ароматной.

Этот рецепт отличается простотой, но при этом дает невероятный результат – скумбрия получается настолько вкусной, что невозможно остановиться после первого кусочка.

Что понадобится для приготовления

Для этого рецепта требуются самые простые ингредиенты, которые найдутся в каждой кухне.

Ингредиенты:

Скумбрия – 3 средние рыбы, (1.5 кг)

Вода – 1 литр

Соль – 4 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Лавровый лист – 3-4 шт.

Черный перец горошком – 10-12 шт.

Душистый перец горошком – 9-10 шт.

Гвоздика – 5-6 бутонов

Зернистая горчица– 2 ст.л.

Семена кориандра – 1 ч..л.

Такое сочетание специй позволяет создать идеальный баланс вкусов, где каждая пряность дополняет другую, делая рыбу насыщенной, ароматной и пряной.

Пошаговый рецепт приготовления скумбрии

1. Подготовка рыбы

Скумбрию хорошо промыть под проточной водой. Удалите голову, внутренности и черную пленку внутри чрева – именно она может придавать горьковатый вкус. После этого еще раз тщательно промойте рыбу и обсушите бумажными полотенцами.

2. Приготовление маринада

В кастрюлю налейте 1 литр воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику и горчичные зерна. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и варите 2-3 минуты, чтобы специи отдали свой аромат. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте маринаду полностью охладиться.

3. Маринование скумбрии

Рыбу выложить в емкость и залить сверху рассолом. Поставить мариноваться на пару суток в холодильник. Если скумбрия будет изрезана на куски, достаточно 1 суток, для целой рыбы нужно больше времени для маринования.

4. Как подавать скумбрию

После маринования рыбу нужно извлечь из маринада, вытереть насухо бумажными полотенцами, нарезать на порционные кусочки. Эта скумбрия прекрасно сочетается с отварным картофелем, свежими овощами, зеленью и ржаным хлебом. Перед подачей можно сбрызнуть рыбу лимонным соком или добавить немного масла, чтобы еще больше подчеркнуть его вкус.

Держать рыбу нужно в холодильнике.

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