Сельдь по-крестьянски: бюджетная закуска на праздничный стол

Если вы ищете недорогую, но вкусную закуску для вашего праздничного стола, попробуйте приготовить этот рецепт.
Очень вкусное, полезное и ароматное блюдо, не требующее большого количества ингредиентов. Оно точно станет украшением вашего праздничного стола.
Ингредиенты
- филе сельди
- 2 шт.
- помидор
- 1-2 шт.
- репчатый лук
- 1/2 шт.
- черный молотый перец
- по вкусу
- растительное масло
- 1 ч. ложка
- батон
- 1 шт.
Процесс приготовления:
- Помидор нарезать маленькими кубиками, сельди филе нарезать небольшими кусками. Лук измельчить.
- В миске смешать все ингредиенты, посыпать черным молотым перцем. Добавить масло и снова перемешать.
- Сковороду смазать и кусочки батона обжарить до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на кусочки салат из сельди и помидоров.
При желании вы можете украсить каждый кусок батона горчицей в зернах и зеленью. Приятного аппетита!