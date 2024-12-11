Категория
Закуски
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сельдь по-крестьянски: бюджетная закуска на праздничный стол

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
126
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Сельдь по-крестьянски: бюджетная закуска на праздничный стол

Сельдь по-крестьянски / Фото: pixabay.com

Если вы ищете недорогую, но вкусную закуску для вашего праздничного стола, попробуйте приготовить этот рецепт.

Очень вкусное, полезное и ароматное блюдо, не требующее большого количества ингредиентов. Оно точно станет украшением вашего праздничного стола.

Ингредиенты

филе сельди
2 шт.
помидор
1-2 шт.
репчатый лук
1/2 шт.
черный молотый перец
по вкусу
растительное масло
1 ч. ложка
батон
1 шт.

Процесс приготовления:

  1. Помидор нарезать маленькими кубиками, сельди филе нарезать небольшими кусками. Лук измельчить.
  2. В миске смешать все ингредиенты, посыпать черным молотым перцем. Добавить масло и снова перемешать.
  3. Сковороду смазать и кусочки батона обжарить до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на кусочки салат из сельди и помидоров.

При желании вы можете украсить каждый кусок батона горчицей в зернах и зеленью. Приятного аппетита!

Похожие темы:

Следующая публикация