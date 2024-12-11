Сельдь по-крестьянски: бюджетная закуска на праздничный стол

Если вы ищете недорогую, но вкусную закуску для вашего праздничного стола, попробуйте приготовить этот рецепт.

Очень вкусное, полезное и ароматное блюдо, не требующее большого количества ингредиентов. Оно точно станет украшением вашего праздничного стола.

Ингредиенты филе сельди 2 шт. помидор 1-2 шт. репчатый лук 1/2 шт. черный молотый перец по вкусу растительное масло 1 ч. ложка батон 1 шт.

Процесс приготовления:

Помидор нарезать маленькими кубиками, сельди филе нарезать небольшими кусками. Лук измельчить. В миске смешать все ингредиенты, посыпать черным молотым перцем. Добавить масло и снова перемешать. Сковороду смазать и кусочки батона обжарить до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на кусочки салат из сельди и помидоров.

При желании вы можете украсить каждый кусок батона горчицей в зернах и зеленью. Приятного аппетита!