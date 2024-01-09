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Сельдь в горчично – уксусной заливке: рецепт вкусно закуски

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
492
Время на прочтение
1 мин
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Сельдь в горчично – уксусной заливке: рецепт вкусно закуски

Сельдь в горчично – уксусной заливке / Фото: Credits

Такая закуска готовится быстро и просто. Она прекрасно подойдет не только к обеду и ужину с отварным картофелем в мундирах, но и для праздничного стола. Для приготовления вам понадобится: сельдь, лук, яблочный уксус, горчица, растительное масло и специи.

Ингредиенты

сельдь слабосоленая
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
горчица французская в зернах
1 ст. л.
растительное масло
3 ст. л.
уксус яблочный
2 ст. л.
сахар
0, ч. л.
перец черный молотый
  1. Сельдь очистите. Удалите внутренности и голову. Отделите филе от костей. Нарежьте порционными кусочками.
  2. Лук нарежьте полукольцами.
  3. Для заправки, растительное масло смешайте с яблочным уксусом, французской горчицей. Добавьте сахар и черный перец. Перемешайте.
  4. Сельдь выложите на селедочницу. Лук выложите сверху рыбы и полейте заправкой. Уберите на пару часов в холодильник, затем подайте к столу.

Советы:

  • Блюдо можно подавать через 30 минут.
  • Яблочный уксус можно заменить обычным уксусом.
  • Растительное масло можно использовать пахучее.

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Дата публикации
Просмотры
492
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