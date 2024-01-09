Сельдь в горчично – уксусной заливке: рецепт вкусно закуски

Такая закуска готовится быстро и просто. Она прекрасно подойдет не только к обеду и ужину с отварным картофелем в мундирах, но и для праздничного стола. Для приготовления вам понадобится: сельдь, лук, яблочный уксус, горчица, растительное масло и специи.