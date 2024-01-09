Сельдь в горчично – уксусной заливке: рецепт вкусно закуски

Такая закуска готовится быстро и просто. Она прекрасно подойдет не только к обеду и ужину с отварным картофелем в мундирах, но и для праздничного стола. Для приготовления вам понадобится: сельдь, лук, яблочный уксус, горчица, растительное масло и специи.
Ингредиенты
- сельдь слабосоленая
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- горчица французская в зернах
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- уксус яблочный
- 2 ст. л.
- сахар
- 0, ч. л.
- перец черный молотый
- Сельдь очистите. Удалите внутренности и голову. Отделите филе от костей. Нарежьте порционными кусочками.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Для заправки, растительное масло смешайте с яблочным уксусом, французской горчицей. Добавьте сахар и черный перец. Перемешайте.
- Сельдь выложите на селедочницу. Лук выложите сверху рыбы и полейте заправкой. Уберите на пару часов в холодильник, затем подайте к столу.
Советы:
- Блюдо можно подавать через 30 минут.
- Яблочный уксус можно заменить обычным уксусом.
- Растительное масло можно использовать пахучее.
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