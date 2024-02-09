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Слоеные рулетики с ветчиной и сыром: простой рецепт вкусной закуски

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
337 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
451
Время на прочтение
1 мин
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Слоеные рулетики с ветчиной и сыром: простой рецепт вкусной закуски

Слоеные рулетики с ветчиной и сыром / Фото: Credits

Приготовьте на завтрак аппетитные, хрустящие рулетики с ветчиной и сыром. Их любят как дети, так и взрослые, они отлично подойдут к чаю, на обед или на перекус. Используйте покупное слоеное тесто, а в качестве начинки ветчину и сыр. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

тесто слоеное бездрожжевое
250 г
ветчина
150 г
сыр твердый
150 г
яйцо
1 шт.
укроп
мука
кунжут
  1. Слоеное тесто заранее разморозьте.
  2. Ветчину и твердый сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко нарежьте.
  3. На рабочей поверхности присыпанной мукой, раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Распределите по тесту ветчину, посыпьте сыром и укропом. Прижмите начинку ладонями к тесту. Сверните тесто рулетом и нарежьте рулет на маленькие рулетики шириной 2-3 см.
  4. Выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

Советы:

  • Ветчину можно заменить любой колбасой.

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