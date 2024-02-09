Слоеные рулетики с ветчиной и сыром: простой рецепт вкусной закуски

Приготовьте на завтрак аппетитные, хрустящие рулетики с ветчиной и сыром. Их любят как дети, так и взрослые, они отлично подойдут к чаю, на обед или на перекус. Используйте покупное слоеное тесто, а в качестве начинки ветчину и сыр. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.