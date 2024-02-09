Слоеные рулетики с ветчиной и сыром: простой рецепт вкусной закуски

Приготовьте на завтрак аппетитные, хрустящие рулетики с ветчиной и сыром. Их любят как дети, так и взрослые, они отлично подойдут к чаю, на обед или на перекус. Используйте покупное слоеное тесто, а в качестве начинки ветчину и сыр. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- тесто слоеное бездрожжевое
- 250 г
- ветчина
- 150 г
- сыр твердый
- 150 г
- яйцо
- 1 шт.
- укроп
- мука
- кунжут
- Слоеное тесто заранее разморозьте.
- Ветчину и твердый сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко нарежьте.
- На рабочей поверхности присыпанной мукой, раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Распределите по тесту ветчину, посыпьте сыром и укропом. Прижмите начинку ладонями к тесту. Сверните тесто рулетом и нарежьте рулет на маленькие рулетики шириной 2-3 см.
- Выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.
Советы:
- Ветчину можно заменить любой колбасой.
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