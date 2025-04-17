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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Сочная и вкусная ветчина в пасхальную корзину: пальчики оближешь

В украинских семьях домашняя ветчина является настоящим украшением пасхального стола. Жареная до золотистой корочки, ароматная и нежная, ее можно подавать горячей — прямо из духовки, или холодной, нарезанной тонкими ломтиками, дополненной хреном, горчицей, зеленью и яйцами.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
286 ккал
Ветчина к Пасхе: рецепт

Ветчина к Пасхе: рецепт / © Pixabay

Обычно для запекания выбирают свиную ветчину, но вполне подходят также индейка или курица. Вкус зависит от выбранного маринада: некоторые предпочитают классическое сочетание чеснока и лавровых листьев, другие — сладкой глазури из меда и горчицы. Главное — не пересушить мясо и дать ему немного остыть перед нарезанием.

Ингредиенты

ветчина свиная без косточки
1,5 кг
чеснок
4-5 зубчиков
лавровый лист
2-3шт.
перец и соль
по вкусу
горчица в зернах
2 ст. ложки
мед
2 ст. ложки
яблочный уксус или лимонный сок
1 ст. кровати
оливковое масло
2 ст. ложки
розмарин, тимьян
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Замаринуйте мясо за 24 часа до приготовления: натирайте его солью, перцем, измельченным чесноком, лавровыми листьями и травами, а затем оставьте в холодильнике, накрыв пленкой.

  2. Перед тем, как запекать, извлеките мясо из холодильника за час, чтобы оно стало комнатной температуры.

  3. Для глазури смешайте в миске мед, горчицу, уксус и подсолнечное масло.

  4. Обжарьте ветчину на разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки — это поможет сохранить сок внутри. Затем переложите мясо в форму для запекания, смажьте глазурью и накрой фольгой. Запекайте в духовке при 180°C около полутора часов (ориентировочно 40 минут на каждый кг).

  5. За 20 минут до конца приготовления снимите фольгу, смазайте мясо глазурью и доведите до готовности, пока не появится карамельная корочка. Выньте из духовки, накрой фольгой и дайте отдохнуть 15-20 минут.

  6. Затем нарежьте тонкими ломтиками и подай на большой тарелке с яйцами, хреном, зеленым луком, редисом и пасхой.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
121
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