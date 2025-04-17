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Сочная и вкусная ветчина в пасхальную корзину: пальчики оближешь
В украинских семьях домашняя ветчина является настоящим украшением пасхального стола. Жареная до золотистой корочки, ароматная и нежная, ее можно подавать горячей — прямо из духовки, или холодной, нарезанной тонкими ломтиками, дополненной хреном, горчицей, зеленью и яйцами.
Обычно для запекания выбирают свиную ветчину, но вполне подходят также индейка или курица. Вкус зависит от выбранного маринада: некоторые предпочитают классическое сочетание чеснока и лавровых листьев, другие — сладкой глазури из меда и горчицы. Главное — не пересушить мясо и дать ему немного остыть перед нарезанием.
Ингредиенты
- ветчина свиная без косточки
- 1,5 кг
- чеснок
- 4-5 зубчиков
- лавровый лист
- 2-3шт.
- перец и соль
- по вкусу
- горчица в зернах
- 2 ст. ложки
- мед
- 2 ст. ложки
- яблочный уксус или лимонный сок
- 1 ст. кровати
- оливковое масло
- 2 ст. ложки
- розмарин, тимьян
- по желанию
Процесс приготовления:
Замаринуйте мясо за 24 часа до приготовления: натирайте его солью, перцем, измельченным чесноком, лавровыми листьями и травами, а затем оставьте в холодильнике, накрыв пленкой.
Перед тем, как запекать, извлеките мясо из холодильника за час, чтобы оно стало комнатной температуры.
Для глазури смешайте в миске мед, горчицу, уксус и подсолнечное масло.
Обжарьте ветчину на разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки — это поможет сохранить сок внутри. Затем переложите мясо в форму для запекания, смажьте глазурью и накрой фольгой. Запекайте в духовке при 180°C около полутора часов (ориентировочно 40 минут на каждый кг).
За 20 минут до конца приготовления снимите фольгу, смазайте мясо глазурью и доведите до готовности, пока не появится карамельная корочка. Выньте из духовки, накрой фольгой и дайте отдохнуть 15-20 минут.
Затем нарежьте тонкими ломтиками и подай на большой тарелке с яйцами, хреном, зеленым луком, редисом и пасхой.
Приятного аппетита!