Сочная и вкусная ветчина в пасхальную корзину: пальчики оближешь

Обычно для запекания выбирают свиную ветчину, но вполне подходят также индейка или курица. Вкус зависит от выбранного маринада: некоторые предпочитают классическое сочетание чеснока и лавровых листьев, другие — сладкой глазури из меда и горчицы. Главное — не пересушить мясо и дать ему немного остыть перед нарезанием.

Процесс приготовления:

Замаринуйте мясо за 24 часа до приготовления: натирайте его солью, перцем, измельченным чесноком, лавровыми листьями и травами, а затем оставьте в холодильнике, накрыв пленкой.

Перед тем, как запекать, извлеките мясо из холодильника за час, чтобы оно стало комнатной температуры.

Для глазури смешайте в миске мед, горчицу, уксус и подсолнечное масло.

Обжарьте ветчину на разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки — это поможет сохранить сок внутри. Затем переложите мясо в форму для запекания, смажьте глазурью и накрой фольгой. Запекайте в духовке при 180°C около полутора часов (ориентировочно 40 минут на каждый кг).

За 20 минут до конца приготовления снимите фольгу, смазайте мясо глазурью и доведите до готовности, пока не появится карамельная корочка. Выньте из духовки, накрой фольгой и дайте отдохнуть 15-20 минут.