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Супербыстро: рецепт вкусных маринованных шампиньонов за 10 минут

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
482 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
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Супербыстро: рецепт вкусных маринованных шампиньонов за 10 минут

Маринованные шампиньоны / Фото: Credits

Блогерша Татьяна Акопян предложила рецепт маринада для шампиньонов, которые точно придутся вам по вкусу.

Ингредиенты

грибы шампиньоны
500 г
вода
50 мл
соль
1 ч. л.
сахар
1 ч. л.
горчица сухая в зернах
1 ч. л.
чеснок
3 зубчика
лук
1 шт
лавровый лист
3 шт
перец черный горошком
5 шт
перец душистый
5 шт
масло
50 мл

Приготовление

  1. Вымойте и сложите в кастрюлю мелкие шампиньоны, добавьте воду, накройте крышкой и варите на среднем огне, чтобы грибы пустили собственный сок.
  2. Тем временем очистите лук, нарежьте полукольцами. Также порежьте тонкими пластинками чеснок.
  3. Далее к грибам добавьте соль, сахар, сухую горчицу в зернах, чеснок, лук, лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец и масло. Перемешайте и тушите, накрыв крышкой 5 мин, периодически помешивая.
  4. Когда шампиньоны пустили сок так, что он покрывает их, добавьте уксус, перемешайте, дайте им остыть и настояться в маринаде 2 часа.

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Дата публикации
Просмотры
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