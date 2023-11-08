Супербыстро: рецепт вкусных маринованных шампиньонов за 10 минут

Блогерша Татьяна Акопян предложила рецепт маринада для шампиньонов, которые точно придутся вам по вкусу.
Ингредиенты
- грибы шампиньоны
- 500 г
- вода
- 50 мл
- соль
- 1 ч. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- горчица сухая в зернах
- 1 ч. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- лук
- 1 шт
- лавровый лист
- 3 шт
- перец черный горошком
- 5 шт
- перец душистый
- 5 шт
- масло
- 50 мл
Приготовление
- Вымойте и сложите в кастрюлю мелкие шампиньоны, добавьте воду, накройте крышкой и варите на среднем огне, чтобы грибы пустили собственный сок.
- Тем временем очистите лук, нарежьте полукольцами. Также порежьте тонкими пластинками чеснок.
- Далее к грибам добавьте соль, сахар, сухую горчицу в зернах, чеснок, лук, лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец и масло. Перемешайте и тушите, накрыв крышкой 5 мин, периодически помешивая.
- Когда шампиньоны пустили сок так, что он покрывает их, добавьте уксус, перемешайте, дайте им остыть и настояться в маринаде 2 часа.
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