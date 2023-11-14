Сырные палочки с кунжутом: рецепт вкусной закуски

Сырные палочки с кунжутом – отличный вариант, если нужно быстро приготовить что-то к чаю, а времени совсем нет. В качестве основы используйте готовое слоеное тесто, а для начинки - твердый сыр. Тесто раскатайте и посыпьте сыром. Нарежьте и - в духовку.