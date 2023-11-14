Сырные палочки с кунжутом: рецепт вкусной закуски

Сырные палочки с кунжутом – отличный вариант, если нужно быстро приготовить что-то к чаю, а времени совсем нет. В качестве основы используйте готовое слоеное тесто, а для начинки - твердый сыр. Тесто раскатайте и посыпьте сыром. Нарежьте и - в духовку.
Ингредиенты
- тесто слоеное
- 250 г
- сыр твердый
- 100 г
- яйцо
- 1 шт.
- кунжут
- соль
- щепотка
- Готовое тесто разморозьте при комнатной температуре. Разделите на две части и раскатайте их на столе, присыпанном мукой.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке.
- На одну часть выложите сыр и распределите по поверхности. Накройте второй частью теста. Немного раскатайте скалкой, чтобы сыр вдавился в тесто.
- Нарежьте на полоски шириной три сантиметра. Каждую полоску скрутите в спираль.
- Смажьте сырные палочки взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.
Советы:
- Слоеное тесто можно использовать дрожжевое или бездрожжевое.
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