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Сырные палочки с кунжутом: рецепт вкусной закуски

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
390 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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Сырные палочки с кунжутом: рецепт вкусной закуски

Сырные палочки с кунжутом / Фото: Credits

Сырные палочки с кунжутом – отличный вариант, если нужно быстро приготовить что-то к чаю, а времени совсем нет. В качестве основы используйте готовое слоеное тесто, а для начинки - твердый сыр. Тесто раскатайте и посыпьте сыром. Нарежьте и - в духовку.

Ингредиенты

тесто слоеное
250 г
сыр твердый
100 г
яйцо
1 шт.
кунжут
соль
щепотка
  1. Готовое тесто разморозьте при комнатной температуре. Разделите на две части и раскатайте их на столе, присыпанном мукой.
  2. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
  3. На одну часть выложите сыр и распределите по поверхности. Накройте второй частью теста. Немного раскатайте скалкой, чтобы сыр вдавился в тесто.
  4. Нарежьте на полоски шириной три сантиметра. Каждую полоску скрутите в спираль.
  5. Смажьте сырные палочки взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.

Советы: 

  • Слоеное тесто можно использовать дрожжевое или бездрожжевое.

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Дата публикации
Просмотры
202
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