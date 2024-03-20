Сырные пирожки: вкусный и быстрый рецепт

Сегодня, когда время – самый ценный ресурс, каждый ищет быстрые и вкусные рецепты для обеда. Что ж, творожные пирожки – это именно то, что вы искали. Благодаря этому простому рецепту от Тати Чудновой вы сможете приготовить вкусную закуску за несколько минут.

Ингредиенты Плавленый сырок 2 шт Яйца 2 шт Мука 4 ст.л Соль щепотка Перец щепотка Панировочные сухари 50 г

Приготовление

Натрите плавленый сырок на терке. К нему добавьте яйца, соль, перец и муку и хорошо перемешайте. Сформируйте массу в желаемую форму, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду и жарьте по 5 минут с каждой стороны. Готово.

С помощью этого простого и вкусного рецепта вы сможете наслаждаться вкусными пирожками в любое время. Они идеально подходят как для быстрого обеда, так и закуски во время вечернего просмотра фильмов. Приготовьте их сегодня и наслаждайтесь вкусом без усилий.

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