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Сырные пирожки: вкусный и быстрый рецепт

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
304 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
1 мин
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Сырные пирожки: вкусный и быстрый рецепт

Творожные пирожки / Фото: Credits

Сырные пирожки – это идеальный вариант, поражающий своей простотой и вкусом.

Сегодня, когда время – самый ценный ресурс, каждый ищет быстрые и вкусные рецепты для обеда. Что ж, творожные пирожки – это именно то, что вы искали. Благодаря этому простому рецепту от Тати Чудновой вы сможете приготовить вкусную закуску за несколько минут.

Ингредиенты

Плавленый сырок
2 шт
Яйца
2 шт
Мука
4 ст.л
Соль
щепотка
Перец
щепотка
Панировочные сухари
50 г

Приготовление

Натрите плавленый сырок на терке. К нему добавьте яйца, соль, перец и муку и хорошо перемешайте. Сформируйте массу в желаемую форму, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду и жарьте по 5 минут с каждой стороны. Готово.

@_whattocook_ Творожные пирожки • плавленый сырок — 2 шт • яйца — 2 шт • мука - 4 ст.л • соль , перец , панировка

С помощью этого простого и вкусного рецепта вы сможете наслаждаться вкусными пирожками в любое время. Они идеально подходят как для быстрого обеда, так и закуски во время вечернего просмотра фильмов. Приготовьте их сегодня и наслаждайтесь вкусом без усилий.

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