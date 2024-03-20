Сырные пирожки: вкусный и быстрый рецепт

Сырные пирожки – это идеальный вариант, поражающий своей простотой и вкусом.
Сегодня, когда время – самый ценный ресурс, каждый ищет быстрые и вкусные рецепты для обеда. Что ж, творожные пирожки – это именно то, что вы искали. Благодаря этому простому рецепту от Тати Чудновой вы сможете приготовить вкусную закуску за несколько минут.
Ингредиенты
- Плавленый сырок
- 2 шт
- Яйца
- 2 шт
- Мука
- 4 ст.л
- Соль
- щепотка
- Перец
- щепотка
- Панировочные сухари
- 50 г
Приготовление
Натрите плавленый сырок на терке. К нему добавьте яйца, соль, перец и муку и хорошо перемешайте. Сформируйте массу в желаемую форму, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду и жарьте по 5 минут с каждой стороны. Готово.
@_whattocook_ Творожные пирожки • плавленый сырок — 2 шт • яйца — 2 шт • мука - 4 ст.л • соль , перец , панировка
С помощью этого простого и вкусного рецепта вы сможете наслаждаться вкусными пирожками в любое время. Они идеально подходят как для быстрого обеда, так и закуски во время вечернего просмотра фильмов. Приготовьте их сегодня и наслаждайтесь вкусом без усилий.
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