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Так грибы вы еще не готовили: аппетитные и нежные фаршированные шампиньоны

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
258 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
410
Время на прочтение
1 мин
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Так грибы вы еще не готовили: аппетитные и нежные фаршированные шампиньоны

Фаршированные мясом шампиньоны / Фото: pixabay.com

Вот пошаговый рецепт приготовления шампиньонов, фаршированных мясом. Для этого блюда рекомендуется выбирать грибы одинакового размера.

Эта вкусная закуска станет отличным дополнением к любому праздничному столу и готовится быстро, не требуя много времени. Она исчезнет из тарелки первой!

Ингредиенты

фарш мясной
500 г
зелень
1 ст. кровати
паприка сладкая
1/2 ч. ложки
шампиньоны
1 кг
твердый сыр
100 г
соль, перец
по вкусу
растительное масло
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Шампиньоны хорошо промыть и осторожно удалить ножки. Выложить грибы на противень, смазанный растительным маслом.
  2. Фарш смешать с приправами и зеленью, затем сформировать шарики одинакового размера.
  3. Положить их в шляпки грибов и запекать при температуре 180 градусов около 25 минут.
  4. В конце посыпать тертым сыром и запекать еще несколько минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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