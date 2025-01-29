Так грибы вы еще не готовили: аппетитные и нежные фаршированные шампиньоны

Вот пошаговый рецепт приготовления шампиньонов, фаршированных мясом. Для этого блюда рекомендуется выбирать грибы одинакового размера.
Эта вкусная закуска станет отличным дополнением к любому праздничному столу и готовится быстро, не требуя много времени. Она исчезнет из тарелки первой!
Ингредиенты
- фарш мясной
- 500 г
- зелень
- 1 ст. кровати
- паприка сладкая
- 1/2 ч. ложки
- шампиньоны
- 1 кг
- твердый сыр
- 100 г
- соль, перец
- по вкусу
- растительное масло
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Шампиньоны хорошо промыть и осторожно удалить ножки. Выложить грибы на противень, смазанный растительным маслом.
- Фарш смешать с приправами и зеленью, затем сформировать шарики одинакового размера.
- Положить их в шляпки грибов и запекать при температуре 180 градусов около 25 минут.
- В конце посыпать тертым сыром и запекать еще несколько минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Читайте также: