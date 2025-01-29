Так грибы вы еще не готовили: аппетитные и нежные фаршированные шампиньоны

Вот пошаговый рецепт приготовления шампиньонов, фаршированных мясом. Для этого блюда рекомендуется выбирать грибы одинакового размера.

Эта вкусная закуска станет отличным дополнением к любому праздничному столу и готовится быстро, не требуя много времени. Она исчезнет из тарелки первой!

Ингредиенты фарш мясной 500 г зелень 1 ст. кровати паприка сладкая 1/2 ч. ложки шампиньоны 1 кг твердый сыр 100 г соль, перец по вкусу растительное масло по вкусу

Процесс приготовления:

Шампиньоны хорошо промыть и осторожно удалить ножки. Выложить грибы на противень, смазанный растительным маслом. Фарш смешать с приправами и зеленью, затем сформировать шарики одинакового размера. Положить их в шляпки грибов и запекать при температуре 180 градусов около 25 минут. В конце посыпать тертым сыром и запекать еще несколько минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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