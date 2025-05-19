Весенняя закуска с редиской, которая готовится за 15 минут: станет "изюминкой" на столе

Вкусная закуска с редиской: рецепт / © Фото из открытых источников

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Это весеннее блюдо с редисом — отличный пример того, как простые ингредиенты могут дарить яркие вкусы и пользу. Легкая в приготовлении, свежая и аппетитная, она станет идеальным дополнением к ежедневному меню или украсит веселое застолье. Побалуйте себя и родных этой хрустящей сезонной вкуснотой — готовится мгновенно, смакует безупречно!

Ингредиенты свежая редис 5-6шт. сливочный творог (мягкий кисломолочный творог) 150г чеснок 1 зубчик лимонный сок 1 ч. кровати укроп или зеленый лук пучок соль, перец по вкусу оливковое масло 1 ч. кровати крекеры или цельнозерновой хлеб для подачи

Процесс приготовления:

Редис тщательно промойте под проточной водой и обсушите. Нарежьте его тонкими ломтиками или аккуратными кубиками. Чеснок и зелень тоже измельчите. В глубокой миске соедините сливочный творог (или мягкий кисломолочный), сок лимона, измельченный чеснок и зелень. Тщательно перемешайте до однородной нежной консистенции. Посолите и поперчите по вкусу. Нанесите кремовую смесь на ломтики цельнозернового хлеба или любимые крекеры. Поверх выложите подготовленную редис. По желанию добавьте несколько капель оливкового масла для насыщенного вкуса. Подавайте сразу, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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