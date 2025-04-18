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- Закуски
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Вкусная намазка с крабовыми палочками: идеально подходит к праздничному столу
Ищете быстрый и вкусный закуски для праздничного стола? Этот рецепт намазки из крабовых палочек, яиц и крем-сыра — бюджетный, легкий в приготовлении и прекрасно сочетается с тостами.
Крабовые палочки — отличный ингредиент для быстрых и вкусных салатов и закусок. Для насыщенного вкуса можно добавить к намазке чеснок, специи и перец чили. Кулинарка в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусной намазки из крабовых палочек, яиц и крем-сыра.
Ингредиенты
- вареные яйца
- 2шт.
- крабовые палочки
- 8 шт.
- крем-сыр
- 3 ст. ложки
- соль, перец, сушеный чеснок
- по вкусу
- черри
- 5 шт.
- майонез
- по вкусу
- хлеб тостовый
- 10 ломтиков
Процесс приготовления:
Размельчите крабовые палочки и яйца.
Смешайте их с крем-сыром, добавьте соль, специи, майонез и мелко нарезанные черри, тщательно перемешайте.
Подсушите хлеб, разрежьте на две части и намажьте полученной намазкой!
Приятного аппетита!