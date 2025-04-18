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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Вкусная намазка с крабовыми палочками: идеально подходит к праздничному столу

Ищете быстрый и вкусный закуски для праздничного стола? Этот рецепт намазки из крабовых палочек, яиц и крем-сыра — бюджетный, легкий в приготовлении и прекрасно сочетается с тостами.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
164 ккал
Намазка из крабовых палочек: рецепт

Намазка из крабовых палочек: рецепт / © Фото из открытых источников

Крабовые палочки — отличный ингредиент для быстрых и вкусных салатов и закусок. Для насыщенного вкуса можно добавить к намазке чеснок, специи и перец чили. Кулинарка в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусной намазки из крабовых палочек, яиц и крем-сыра.

Ингредиенты

вареные яйца
2шт.
крабовые палочки
8 шт.
крем-сыр
3 ст. ложки
соль, перец, сушеный чеснок
по вкусу
черри
5 шт.
майонез
по вкусу
хлеб тостовый
10 ломтиков

Процесс приготовления:

  1. Размельчите крабовые палочки и яйца.

  2. Смешайте их с крем-сыром, добавьте соль, специи, майонез и мелко нарезанные черри, тщательно перемешайте.

  3. Подсушите хлеб, разрежьте на две части и намажьте полученной намазкой!

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
109
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