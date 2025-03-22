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Вкусная закуска на Пасху, которая готовится за 7 минут: затмит любое блюдо

Время готовки
29 минут
Пищевая ценность на 100 г
439 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
231
Время на прочтение
1 мин
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Вкусная закуска на Пасху, которая готовится за 7 минут: затмит любое блюдо

Пасхальная закуска 2025 года: рецепт / Фото: YouTube

Один из самых больших церковных праздников, Пасха 2025 года, уже приближается! Попытайтесь порадовать родных изысканным закусыванием с печенью трески, которое непременно их удивит.

По этому рецепту получаются нежные и аппетитные тарталетки, тающие во рту. Ингредиентов хватит на 12–15 порций этого изысканного закусывания.

Ингредиенты

печень трески
120 г
яйца
2-3 шт.
майонез
по вкусу
укроп
несколько веточек
плавленые сырки
2 шт.
тарталетки
12-15 шт.

Процесс приготовления:

  1. Отварите яйца в подсоленной воде до готовности, охладите, очистите и натрите на мелкой терке. Желтки и белки можно тереть по отдельности.
  2. Из баночки печени трески слейте масло, извлеките содержимое и разомните его вилкой в глубокой тарелке.
  3. Плавленые сырки натрите на мелкой терке.
  4. Смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.
  5. Наполните тарталетку полученной смесью.
  6. Украсьте тарталетки свежими веточками укропа перед подачей на стол.

Приятного аппетита!

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