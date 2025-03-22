Вкусная закуска на Пасху, которая готовится за 7 минут: затмит любое блюдо

Один из самых больших церковных праздников, Пасха 2025 года, уже приближается! Попытайтесь порадовать родных изысканным закусыванием с печенью трески, которое непременно их удивит.
По этому рецепту получаются нежные и аппетитные тарталетки, тающие во рту. Ингредиентов хватит на 12–15 порций этого изысканного закусывания.
Ингредиенты
- печень трески
- 120 г
- яйца
- 2-3 шт.
- майонез
- по вкусу
- укроп
- несколько веточек
- плавленые сырки
- 2 шт.
- тарталетки
- 12-15 шт.
Процесс приготовления:
- Отварите яйца в подсоленной воде до готовности, охладите, очистите и натрите на мелкой терке. Желтки и белки можно тереть по отдельности.
- Из баночки печени трески слейте масло, извлеките содержимое и разомните его вилкой в глубокой тарелке.
- Плавленые сырки натрите на мелкой терке.
- Смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.
- Наполните тарталетку полученной смесью.
- Украсьте тарталетки свежими веточками укропа перед подачей на стол.
Приятного аппетита!
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