Вкуснее, чем в магазине: как быстро приготовить домашний плавленый сыр

Любимый для всех с детства плавленый сыр будет исчезать со стола так же быстро, как и готовится.
Домашний плавленый сыр готовится очень легко. Этот пошаговый рецепт поможет приготовить его без лишних проблем. По вкусу такой сыр — не хуже магазинного.
Для приготовления требуются следующие продукты:
- кисломолочный творог – 500 г;
- масло – 100 г;
- яйцо – 1 штука;
- молоко — 50 мл
- соль – 0,5 ч.л.
- сода – 0,5 ч.л.
Способ приготовления
В блендере смешиваем кисломолочный творог, яйцо, масло. Все хорошо перемешиваем до образования однородной смеси.
Добавляем соль и соду. Еще раз перемешиваем.
Перекладываем в кастрюлю с толстым дном и на маленьком огне начинаем плавить, постоянно перемешивая.
Как только масса закипит – выключаем огонь.
По желанию добавляем вкусовые добавки – это может быть измельченный лук, укроп, петрушка, сухая паприка, сухой чеснок и т.д.
Смесь отправляем в холодильник.
Ранее мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.
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