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Вкуснее, чем в магазине: как быстро приготовить домашний плавленый сыр

Вкуснее, чем в магазине: как быстро приготовить домашний плавленый сыр

Плавленый сыр – отличная намазка для бутербродов / Фото: pixabay.com

Любимый для всех с детства плавленый сыр будет исчезать со стола так же быстро, как и готовится.

Домашний плавленый сыр готовится очень легко. Этот пошаговый рецепт поможет приготовить его без лишних проблем. По вкусу такой сыр — не хуже магазинного.

Для приготовления требуются следующие продукты:

  • кисломолочный творог – 500 г;
  • масло – 100 г;
  • яйцо – 1 штука;
  • молоко — 50 мл
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления

В блендере смешиваем кисломолочный творог, яйцо, масло. Все хорошо перемешиваем до образования однородной смеси.
Добавляем соль и соду. Еще раз перемешиваем.
Перекладываем в кастрюлю с толстым дном и на маленьком огне начинаем плавить, постоянно перемешивая.
Как только масса закипит – выключаем огонь.
По желанию добавляем вкусовые добавки – это может быть измельченный лук, укроп, петрушка, сухая паприка, сухой чеснок и т.д.

Смесь отправляем в холодильник.

Ранее мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.

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