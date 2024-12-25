Вкуснее, чем в магазине: как быстро приготовить домашний плавленый сыр

Любимый для всех с детства плавленый сыр будет исчезать со стола так же быстро, как и готовится.

Домашний плавленый сыр готовится очень легко. Этот пошаговый рецепт поможет приготовить его без лишних проблем. По вкусу такой сыр — не хуже магазинного.

Для приготовления требуются следующие продукты:

кисломолочный творог – 500 г;

масло – 100 г;

яйцо – 1 штука;

молоко — 50 мл

соль – 0,5 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления

В блендере смешиваем кисломолочный творог, яйцо, масло. Все хорошо перемешиваем до образования однородной смеси.

Добавляем соль и соду. Еще раз перемешиваем.

Перекладываем в кастрюлю с толстым дном и на маленьком огне начинаем плавить, постоянно перемешивая.

Как только масса закипит – выключаем огонь.

По желанию добавляем вкусовые добавки – это может быть измельченный лук, укроп, петрушка, сухая паприка, сухой чеснок и т.д.

Смесь отправляем в холодильник.

Ранее мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.

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