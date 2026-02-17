- Дата публикации
-
- Категория
- Закуски
- Количество просмотров
- 380
- Время на прочтение
- 2 мин
Вы больше не будете покупать сыр: домашняя моцарелла только из трех ингредиентов — результат поражает
Готовить моцареллу дома теперь элементарно — достаточно минимума продуктов для получения свежего, мягкого и деликатного сыра с чистым сливочным вкусом. Такая моцарелла прекрасно дополнит салаты, станет идеальным основанием для пиццы или превратит обычные закуски в ресторанное блюдо.
О простом способе приготовления рассказали на YouTube-канале «Карпатскі Шкварки». Сыр получается удивительно тягучим и упругим, с гладкой, блестящей поверхностью и нежной текстурой внутри. И самое приятное — никаких сложных заквасок или специальных ферментов: только молоко и уксус, которые легко найти на любой кухне.
Ингредиенты
- молоко домашнее (свежее и жирное)
- 6,5 л
- уксус 9%
- 250г
- соль
- 3 ст. ложки
Процесс приготовления:
Нагрейте молоко до 45–50°C. Если термометра нет — просто проверьте пальцем: должно быть горячо, но так, чтобы вы могли держать его 10 секунд.
Вливайте уксус тонкой струйкой, постоянно помешивая. Молоко мгновенно разделится на прозрачную желтоватую сыворотку и мягкие сырные хлопья. Продолжайте осторожно собирать сыр в один шар.
Отожмите лишнюю сыворотку, пока масса не станет плотной, эластичной, похожей на мягкий пластилин.
Прогрейте сыворотку: добавьте 3 ст. л соли и подогрейте до 80–85°C. Наденьте перчатки и окуните сырный шар на 10–15 секунд, чтобы прогреть серединку.
Растягивайте и складывайте сыр, пока масса не станет гладкой, блестящей и упругой. Это главный секрет эластичной моцареллы.
Формируйте шарики: загибайте края внутрь и сразу опускайте готовые шарики в ледяную воду на 15 минут. Лед останавливает процесс «варки» и закрепляет форму, делая сыр упругим.
По желанию добавьте аромат и золотистую корочку:
Приготовьте рассол из 2 л холодной воды и 2 ст. л соли с горкой. Окуните сыр на 2–3 часа.
Затем обсушите полотенцем или дайте стечь воде.
Копчение (по желанию): выложите шарики на решетку и коптите при 18–25°C в течение 4 часов. Выходит ароматный сыр с золотистой корочкой и нежной текстурой внутри.
Приятного аппетита!