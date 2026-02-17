ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
380
Время на прочтение
2 мин

Вы больше не будете покупать сыр: домашняя моцарелла только из трех ингредиентов — результат поражает

Готовить моцареллу дома теперь элементарно — достаточно минимума продуктов для получения свежего, мягкого и деликатного сыра с чистым сливочным вкусом. Такая моцарелла прекрасно дополнит салаты, станет идеальным основанием для пиццы или превратит обычные закуски в ресторанное блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Домашняя моцарелла: рецепт

Домашняя моцарелла: рецепт / © pexels.com

О простом способе приготовления рассказали на YouTube-канале «Карпатскі Шкварки». Сыр получается удивительно тягучим и упругим, с гладкой, блестящей поверхностью и нежной текстурой внутри. И самое приятное — никаких сложных заквасок или специальных ферментов: только молоко и уксус, которые легко найти на любой кухне.

Ингредиенты

молоко домашнее (свежее и жирное)
6,5 л
уксус 9%
250г
соль
3 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Нагрейте молоко до 45–50°C. Если термометра нет — просто проверьте пальцем: должно быть горячо, но так, чтобы вы могли держать его 10 секунд.

  2. Вливайте уксус тонкой струйкой, постоянно помешивая. Молоко мгновенно разделится на прозрачную желтоватую сыворотку и мягкие сырные хлопья. Продолжайте осторожно собирать сыр в один шар.

  3. Отожмите лишнюю сыворотку, пока масса не станет плотной, эластичной, похожей на мягкий пластилин.

  4. Прогрейте сыворотку: добавьте 3 ст. л соли и подогрейте до 80–85°C. Наденьте перчатки и окуните сырный шар на 10–15 секунд, чтобы прогреть серединку.

  5. Растягивайте и складывайте сыр, пока масса не станет гладкой, блестящей и упругой. Это главный секрет эластичной моцареллы.

  6. Формируйте шарики: загибайте края внутрь и сразу опускайте готовые шарики в ледяную воду на 15 минут. Лед останавливает процесс «варки» и закрепляет форму, делая сыр упругим.

  7. По желанию добавьте аромат и золотистую корочку:

  • Приготовьте рассол из 2 л холодной воды и 2 ст. л соли с горкой. Окуните сыр на 2–3 часа.

  • Затем обсушите полотенцем или дайте стечь воде.

Копчение (по желанию): выложите шарики на решетку и коптите при 18–25°C в течение 4 часов. Выходит ароматный сыр с золотистой корочкой и нежной текстурой внутри.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
380
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie