Домашняя моцарелла: рецепт / © pexels.com

О простом способе приготовления рассказали на YouTube-канале «Карпатскі Шкварки». Сыр получается удивительно тягучим и упругим, с гладкой, блестящей поверхностью и нежной текстурой внутри. И самое приятное — никаких сложных заквасок или специальных ферментов: только молоко и уксус, которые легко найти на любой кухне.

Ингредиенты молоко домашнее (свежее и жирное) 6,5 л уксус 9% 250г соль 3 ст. ложки

Процесс приготовления:

Нагрейте молоко до 45–50°C. Если термометра нет — просто проверьте пальцем: должно быть горячо, но так, чтобы вы могли держать его 10 секунд. Вливайте уксус тонкой струйкой, постоянно помешивая. Молоко мгновенно разделится на прозрачную желтоватую сыворотку и мягкие сырные хлопья. Продолжайте осторожно собирать сыр в один шар. Отожмите лишнюю сыворотку, пока масса не станет плотной, эластичной, похожей на мягкий пластилин. Прогрейте сыворотку: добавьте 3 ст. л соли и подогрейте до 80–85°C. Наденьте перчатки и окуните сырный шар на 10–15 секунд, чтобы прогреть серединку. Растягивайте и складывайте сыр, пока масса не станет гладкой, блестящей и упругой. Это главный секрет эластичной моцареллы. Формируйте шарики: загибайте края внутрь и сразу опускайте готовые шарики в ледяную воду на 15 минут. Лед останавливает процесс «варки» и закрепляет форму, делая сыр упругим. По желанию добавьте аромат и золотистую корочку:

Приготовьте рассол из 2 л холодной воды и 2 ст. л соли с горкой. Окуните сыр на 2–3 часа.

Затем обсушите полотенцем или дайте стечь воде.

Копчение (по желанию): выложите шарики на решетку и коптите при 18–25°C в течение 4 часов. Выходит ароматный сыр с золотистой корочкой и нежной текстурой внутри.

Приятного аппетита!