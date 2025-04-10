Зачем заливать сельдь кефиром: вы даже не догадываетесь

Маринад для сельди из кефира

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Сельдь можно не только солить, но и мариновать в кефире. Это способ сделать рыбу более нежной, придать ей мягкий кисломолочный вкус и аромат специй. Такой метод может смягчить лишнюю соленость сельди и обогатить его вкусовые качества, делая его оригинальной и полезной закуской.

Как приготовить кефирный маринад для сельди

Для приготовления маринада на полкилограмма готового филе потребуется стакан кефира, одна луковица, по чайной ложке французской и острой горчицы, сахар — столовая ложка и полчайной ложки черного перца.

Филе соленой сельди нарезать небольшими кусочками. Порезать лук полукольцами.

Смешать кефир с сахаром, чёрным перцем и двумя видами горчицы.

Выложить в маринад сельдь и лук, перемешать. Накрыть и поставить в холодильник на 12 часов.

К маринованой сельди лучше подойдите отварной картофель со сливочным маслом и укропом.

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