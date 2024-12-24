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Закуска из свеклы из итальянского ресторана: простой рецепт, который имеет потрясающий вид

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
387
Время на прочтение
1 мин
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Закуска из свеклы из итальянского ресторана: простой рецепт, который имеет потрясающий вид

Закуска из свеклы, как в итальянском ресторане / Фото: pixabay.com

Такая закуска понравится и членам вашей семьи, и гостям. Оно точно мгновенно "исчезнет" со стола.

Самое главное в этом рецепте не переборщить со специями. Также нужно оставить его на время, чтобы он настоялся.

Ингредиенты

свекла
1 кг
красный лук
200 г
растительное масло
50 мл
сухой чеснок
5 г
белый перец
3 г
соль
по вкусу
лимон
половинка

Процесс приготовления:

  1. Отварить, остудить и почистить свеклу. Разрезать каждый на 2 части, нарезать тонкими ломтиками.
  2. Разложить ломтики на плоской тарелке, посыпать специями, которые лучше предварительно смешать.
  3. Полить растительным маслом. Лук нарезать полукольцами и выложить на свеклу. Выдавить сок из половины лимона и полить им закуску.

Приятного аппетита!

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