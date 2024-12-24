Закуска из свеклы из итальянского ресторана: простой рецепт, который имеет потрясающий вид

Такая закуска понравится и членам вашей семьи, и гостям. Оно точно мгновенно "исчезнет" со стола.
Самое главное в этом рецепте не переборщить со специями. Также нужно оставить его на время, чтобы он настоялся.
Ингредиенты
- свекла
- 1 кг
- красный лук
- 200 г
- растительное масло
- 50 мл
- сухой чеснок
- 5 г
- белый перец
- 3 г
- соль
- по вкусу
- лимон
- половинка
Процесс приготовления:
- Отварить, остудить и почистить свеклу. Разрезать каждый на 2 части, нарезать тонкими ломтиками.
- Разложить ломтики на плоской тарелке, посыпать специями, которые лучше предварительно смешать.
- Полить растительным маслом. Лук нарезать полукольцами и выложить на свеклу. Выдавить сок из половины лимона и полить им закуску.
Приятного аппетита!