Закуска из свеклы из итальянского ресторана: простой рецепт, который имеет потрясающий вид

Такая закуска понравится и членам вашей семьи, и гостям. Оно точно мгновенно "исчезнет" со стола.

Самое главное в этом рецепте не переборщить со специями. Также нужно оставить его на время, чтобы он настоялся.

Ингредиенты свекла 1 кг красный лук 200 г растительное масло 50 мл сухой чеснок 5 г белый перец 3 г соль по вкусу лимон половинка

Процесс приготовления:

Отварить, остудить и почистить свеклу. Разрезать каждый на 2 части, нарезать тонкими ломтиками. Разложить ломтики на плоской тарелке, посыпать специями, которые лучше предварительно смешать. Полить растительным маслом. Лук нарезать полукольцами и выложить на свеклу. Выдавить сок из половины лимона и полить им закуску.

Приятного аппетита!