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Закусочный торт из кабачков с шампиньонами
Рецепт летнего закусочного торта из кабачков и шампиньонов.
Закусочный торт из кабачков с шампиньонами станет настоящим украшением летнего стола и отлично подойдет для празднования дня рождения. Эта оригинальная закуска сочетает в себе нежные овощные лепешки и пикантную грибную начинку, а ее главное преимущество заключается в простоте приготовления, ведь не нужно стоять у плиты и жарить каждый лепешку отдельно — все быстро перемешивается, выкладывается на противень, а после запекания лепешки просто разрезаются на равные части.
Необходимые ингредиенты
Кабачковый корж
кабачки — 700-800 г,
яйца — 3 шт.,
сметана — 3 ст. л.,
твердый сыр — 100 г,
мука — 100-140 г,
чеснок — 2 зубчика,
укроп, соль, перец по вкусу.
Грибная начинка
шампиньоны — 350-400 г.
Сырный крем
плавленые сырки — 2 шт.,
майонез — 3-4 ст. л.,
чеснок — 1-2 зубчика,
сметана — 1-2 ст. л.,
укроп — по вкусу.
Приготовление кабачковых коржей
Натертые кабачки следует посолить и тщательно отжать от лишней жидкости, после чего соединить с яйцами, сметаной, измельченным чесноком, тертым сыром и мукой до получения массы консистенции густой сметаны.
Получившуюся смесь выкладывают на пергамент и выпекают при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут.
Готовый большой корж остужают и разрезают на 4 равные части.
Готовим заучный торт
Шампиньоны нужно обжарить на сковороде до полного испарения влаги. Все компоненты для творожного крема соединяют в отдельной посуде до однородной консистенции.
Уборка торта осуществляется последовательно. Корж смазывают творожным кремом, выкладывают слой обжаренных грибов, а затем повторяют эти действия для остальных слоев. Готовое блюдо сверху украшают тертым сыром и зеленью.