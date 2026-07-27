Закусочный торт из кабачков

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Закусочный торт из кабачков с шампиньонами станет настоящим украшением летнего стола и отлично подойдет для празднования дня рождения. Эта оригинальная закуска сочетает в себе нежные овощные лепешки и пикантную грибную начинку, а ее главное преимущество заключается в простоте приготовления, ведь не нужно стоять у плиты и жарить каждый лепешку отдельно — все быстро перемешивается, выкладывается на противень, а после запекания лепешки просто разрезаются на равные части.

Необходимые ингредиенты

Кабачковый корж

кабачки — 700-800 г,

яйца — 3 шт.,

сметана — 3 ст. л.,

твердый сыр — 100 г,

мука — 100-140 г,

чеснок — 2 зубчика,

укроп, соль, перец по вкусу.

Грибная начинка

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шампиньоны — 350-400 г.

Сырный крем

плавленые сырки — 2 шт.,

майонез — 3-4 ст. л.,

чеснок — 1-2 зубчика,

сметана — 1-2 ст. л.,

укроп — по вкусу.

Приготовление кабачковых коржей

Натертые кабачки следует посолить и тщательно отжать от лишней жидкости, после чего соединить с яйцами, сметаной, измельченным чесноком, тертым сыром и мукой до получения массы консистенции густой сметаны.

Получившуюся смесь выкладывают на пергамент и выпекают при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут.

Готовый большой корж остужают и разрезают на 4 равные части.

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Готовим заучный торт

Шампиньоны нужно обжарить на сковороде до полного испарения влаги. Все компоненты для творожного крема соединяют в отдельной посуде до однородной консистенции.

Уборка торта осуществляется последовательно. Корж смазывают творожным кремом, выкладывают слой обжаренных грибов, а затем повторяют эти действия для остальных слоев. Готовое блюдо сверху украшают тертым сыром и зеленью.

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