Закусывание "1000 комплиментов": исчезнет со праздничного стола быстрее всех салатов и мяса
Вкусный и простой в приготовлении закусочный рулет из доступных ингредиентов станет украшением вашего праздничного стола.
Этот рецепт идеально подходит, когда хочется приготовить что-нибудь оригинальное, но нет времени на сложные блюда. Рецептом поделиться на сайте "Господинька".
Ингредиенты
- вафельный корж
- 2шт.
- майонез
- 2-3 ст. ложки
- чеснок
- 2-3 зубчика
- плавленый сырок
- 2шт.
- крабовые палочки
- 5-6шт.
- зелень
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала нужно приготовить начинку: в миске смешать майонез, выжатый чеснок и натертый сыр. Разделить крабовые палочки (или натереть их на терке) зелень порезать.
На готовый вафельный корж намазать творожную массу, сверху выложить крабовые палочки и зелень. Оставить лепешку на несколько минут, чтобы он размяк. Через 15 минут можно скрутить и порезать на порционные кусочки.
Приятного аппетита!