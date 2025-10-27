ТСН в социальных сетях

Закусывание "1000 комплиментов": исчезнет со праздничного стола быстрее всех салатов и мяса

Вкусный и простой в приготовлении закусочный рулет из доступных ингредиентов станет украшением вашего праздничного стола.

Рецепт закуски "1000 комплиментов" (фото с сайта "Господинька")

Рецепт закуски "1000 комплиментов" (фото с сайта "Господинька")

Этот рецепт идеально подходит, когда хочется приготовить что-нибудь оригинальное, но нет времени на сложные блюда. Рецептом поделиться на сайте "Господинька".

Ингредиенты

вафельный корж
2шт.
майонез
2-3 ст. ложки
чеснок
2-3 зубчика
плавленый сырок
2шт.
крабовые палочки
5-6шт.
зелень
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала нужно приготовить начинку: в миске смешать майонез, выжатый чеснок и натертый сыр. Разделить крабовые палочки (или натереть их на терке) зелень порезать.

  2. На готовый вафельный корж намазать творожную массу, сверху выложить крабовые палочки и зелень. Оставить лепешку на несколько минут, чтобы он размяк. Через 15 минут можно скрутить и порезать на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

