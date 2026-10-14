Запеченная свекла: даже те, кто ее не любит, попросят добавки

Запеченная свекла

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Свеклу чаще всего используют для борща, винегрета и салатов. Однако он может являться и основой самостоятельного горячего блюда или необычного гарнира.

Особенно удачным получается сочетание запеченной свеклы с репчатым луком, чесноком и ароматными травами. Главная особенность рецепта — приготовление в два этапа, помогающее получить мягкие овощи с насыщенным вкусом.

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Ингредиенты для запеченной свеклы

Для приготовления понадобятся:

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Свекла — 1 кг.

Репчатый лук — 2–3 штуки.

Чеснок — 4–5 зубчиков.

Адыгейская соль — 1 чайная ложка.

Французские травы — полчайной ложки.

Хмели-суннели — по вкусу.

Черный молотый перец — по вкусу.

Растительное масло — 5–6 столовых ложек.

Адыгейскую соль при необходимости можно заменить обычной, добавив немного сушеного чеснока или других любимых приправ.

Как вкусно запечь свеклу в духовке

Подготовьте овощи. Свеклу тщательно помойте, очистите от кожуры и нарежьте крупными дольками примерно одинакового размера. Лук также нарежьте большими кусочками, а очищенные зубчики чеснока разрежьте пополам.

Разместите приправы. Переложите овощи в большую миску, посыпьте солью, французскими травами, хмели-сунели и черным перцем. Полейте растительным маслом и хорошо перемешайте.

Поставьте в духовку. Выложите овощную смесь в жаростойкую форму, накройте фольгой и запекайте при температуре 180 °C примерно 60 минут.

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Доведите до готовности. Снимите фольгу, осторожно перемешайте овощи и сверните форму в духовку еще на 30 минут. За это время лишняя влага испарится, а кусочки слегка подрумянятся.

Проверьте свеклу ножом или вилкой. Если он легко прокалывается, блюдо готово. Если же кусочки остаются жесткими, продолжите запекание еще на несколько минут.

Общее время приготовления составляет ориентировочно полтора часа, однако может варьироваться в зависимости от размера кусочков и особенностей духовки.

Почему свеклу запекают в два этапа

Сначала овощи готовятся под фольгой, помогающей удерживать влагу внутри формы. Благодаря этому даже жесткие кусочки свеклы постепенно размягчаются.

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После снятия фольги поверхность овощей подсушивается, а вкус становится концентрированнее.

Такой способ позволяет получить нежную свеклу, которая не превращается в водянистую массу.

С чем подавать запеченную свеклу

Готовое блюдо хорошо сочетается с курицей, рыбой, котлетами и другими мясными блюдами.

Подавать ее можно как горячей, так и охлажденной. Перед подачей по желанию добавьте свежую петрушку или укроп.

Если хочется сделать вкус более интересным, можно слегка сбрызнуть овощи лимонным соком или бальзамическим уксусом. Легкая кислинка хорошо уравновешивает сладость свеклы.

Для более питательного варианта блюдо можно дополнить фетой или брынзой. Соленый сыр создаст приятный контраст с запеченными овощами.

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