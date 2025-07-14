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Запеченные кабачки с сыром: рецепт, который просят готовить снова и снова
Кабачки в духовке с творогом
В летний сезон, когда кабачки созревают почти каждый день, каждая хозяйка ищет интересный и простой рецепт, который позволит разнообразить меню и одновременно максимально использовать доступные сезонные овощи. Этот рецепт — именно такой случай. Он не только чрезвычайно легок в приготовлении, но и дает удивительный результат — ароматное, нежное блюдо, которое исчезает со стола мгновенно. Особенно впечатляет сочетание запеченных кабачков с пряным чесночно-творожным соусом, которое создает настоящее гастрономическое наслаждение.
Ингредиенты:
Кабачки — 2 шт.
Копченая паприка — 1 ч. л.
Соль, смесь молотых перцев — по вкусу
Масло растительное — 20 г
Майонез — 100 г
Твердый сыр — 100 г
Чеснок — 4 зуб.
Укроп — около 10 г
Приготовление:
В первую очередь нужно подготовить сами кабачки. Их тщательно моют, обрезают кончики и нарезают кружочками толщиной примерно в полтора сантиметра. Эти ломтики складываются в большую миску, где их удобно будет перемешивать с приправами.
К кабачкам прилагается копченая паприка, немного соли и перца, а также масло. Все ингредиенты тщательно смешиваются руками, чтобы каждый кружочек был равномерно покрыт специями — именно это позволяет добиться равномерного запекания и насыщенного вкуса.
После этого кабачки выкладываются на противень, застеленный пергаментом. Важно размещать их в один слой, чтобы все кусочки равномерно пропекались. Противень ставится в разогретую до 180 градусов духовку. Кабачки запекаются примерно 15 минут — за это время они становятся мягкими, но сохраняют форму, а также приобретают золотистый оттенок.
Пока овощи готовятся, самое время сделать соус. Для этого смешивают майонез с тертым твердым сыром, добавляют измельченный чеснок и свежий укроп. Смесь должна быть густой, ароматной, с выраженным чесночным запахом. При необходимости соус можно немного посолить или добавить молотого перца для остроты.
После того как кабачки пропеклись, их вынимают из духовки и не дожидаясь, пока они охладятся, сразу щедро смазывают приготовленным соусом. Каждый кружочек должен иметь на себе небольшую «шапку» из творожно-чесночной массы. Затем противень снова ставится в духовку буквально на 1–2 минуты — этого достаточно, чтобы сыр немного расплавился, а верхушка легко подрумянилась.
Такую закуску можно подавать как горячей, так и охлажденной — она хороша хорошо в обоих вариантах. Закуска идеально подходит как дополнение к мясным блюдам, а также как самостоятельное блюдо на ужин или праздничный стол. Кроме того, этот рецепт отлично вписывается в вегетарианское меню.
Кабачки по этому рецепту получаются настолько вкусными, что их хочется готовить снова и снова. А главное — это отличный способ быстро и вкусно приготовить сезонные овощи без лишних хлопот.