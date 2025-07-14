Запеченные кабачки с сыром: рецепт, который просят готовить снова и снова

Запеченные кабачки

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В летний сезон, когда кабачки созревают почти каждый день, каждая хозяйка ищет интересный и простой рецепт, который позволит разнообразить меню и одновременно максимально использовать доступные сезонные овощи. Этот рецепт — именно такой случай. Он не только чрезвычайно легок в приготовлении, но и дает удивительный результат — ароматное, нежное блюдо, которое исчезает со стола мгновенно. Особенно впечатляет сочетание запеченных кабачков с пряным чесночно-творожным соусом, которое создает настоящее гастрономическое наслаждение.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.

Копченая паприка — 1 ч. л.

Соль, смесь молотых перцев — по вкусу

Масло растительное — 20 г

Майонез — 100 г

Твердый сыр — 100 г

Чеснок — 4 зуб.

Укроп — около 10 г

Приготовление:

В первую очередь нужно подготовить сами кабачки. Их тщательно моют, обрезают кончики и нарезают кружочками толщиной примерно в полтора сантиметра. Эти ломтики складываются в большую миску, где их удобно будет перемешивать с приправами.

К кабачкам прилагается копченая паприка, немного соли и перца, а также масло. Все ингредиенты тщательно смешиваются руками, чтобы каждый кружочек был равномерно покрыт специями — именно это позволяет добиться равномерного запекания и насыщенного вкуса.

После этого кабачки выкладываются на противень, застеленный пергаментом. Важно размещать их в один слой, чтобы все кусочки равномерно пропекались. Противень ставится в разогретую до 180 градусов духовку. Кабачки запекаются примерно 15 минут — за это время они становятся мягкими, но сохраняют форму, а также приобретают золотистый оттенок.

Пока овощи готовятся, самое время сделать соус. Для этого смешивают майонез с тертым твердым сыром, добавляют измельченный чеснок и свежий укроп. Смесь должна быть густой, ароматной, с выраженным чесночным запахом. При необходимости соус можно немного посолить или добавить молотого перца для остроты.

После того как кабачки пропеклись, их вынимают из духовки и не дожидаясь, пока они охладятся, сразу щедро смазывают приготовленным соусом. Каждый кружочек должен иметь на себе небольшую «шапку» из творожно-чесночной массы. Затем противень снова ставится в духовку буквально на 1–2 минуты — этого достаточно, чтобы сыр немного расплавился, а верхушка легко подрумянилась.

Такую закуску можно подавать как горячей, так и охлажденной — она хороша хорошо в обоих вариантах. Закуска идеально подходит как дополнение к мясным блюдам, а также как самостоятельное блюдо на ужин или праздничный стол. Кроме того, этот рецепт отлично вписывается в вегетарианское меню.

Кабачки по этому рецепту получаются настолько вкусными, что их хочется готовить снова и снова. А главное — это отличный способ быстро и вкусно приготовить сезонные овощи без лишних хлопот.

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