Запасы на зиму: какие специи добавлять в консервацию

Чтобы улучшить вкус маринованных и соленых овощей, сохранить их упругость, придать приятный аромат и уберечь себя от микробов, нужно добавить лук, чеснок, некоторые травы. Какие специи чаще всего добавляют в маринад?

Травы всегда лучше использовать местные, а пряности покупать. Однако чтобы зимняя консервация вышла на славу, нужно знать, какие именно специи для чего подходят больше всего.

Поваренная соль. Она нужна, чтобы придать овощам вкус и защитить их от микробов. Концентрация соли в маринаде должна составлять менее 4-8%. То есть на 1 л жидкости принимают примерно 40-80 г соли. Лучше выбирать мелкую, она лучше растворяется.

Листья и корень хрена. Они помогают сделать овощи хрустящими и упругими, придают жгучий вкус и своеобразный аромат.

Листья вишни и черной смородины. Также хранят консервированные овощи хрустящими. Часто их используют вместе с листьями и корнем хрена.

Листья дуба. Лучше всего подходят для консервирования огурцов и помидоров. Придают овощам крепость, своеобразный аромат, не дают им чешуйка. На одну банку достаточно взять 1-2 листика.

Листья сельдерея. Они придают ярко выраженный пряный вкус.

Лавровый лист. Пряности, отличающиеся приятным ароматом и горьковатым вязким вкусом. Чаще лавровый лист добавляют во время засолки огурцов, помидоров, патиссонов, кабачков, свеклы, капусты, овощных салатов.

Душистый перец. Придает консервации прекрасный аромат, жгучий и острый вкус. Его кулинары рекомендуют добавлять в горячий рассол или кипящую воду.

Острый перец (чили). Его используют, чтобы придать овощам пикантный вкус. Остроту можно регулировать по желанию, выбирая разные сорта перца, количество перчин и сочетая его с другими овощами. К примеру, можно взять сушеный и черный перец.

Перец черный. Можно использовать как молотый, так и горошин. Консервация получает жгучий вкус, отличный аромат.

Чеснок. Используется для яркого аромата и острого вкуса. Во время засолки или консервирования овощей лучше не злоупотреблять чесноком, так как большое количество может размягчить плоды.

"Зонтики" укропа. Помогают получить насыщенный пряный аромат. Их нужно промыть, просушить, а затем подавить для использования.

Какие специи добавляют при засолке огурцов? / Фото: pixabay.com

Ботва моркови. Для тонкого сладковатого аромата. Можно использовать свежие пушистые веточки.

Горчица. В маринад добавляют как зерно, так и порошок горчицы. Часто используют уже готовую приправу из горчицы, уксуса, соли и других ингредиентов. Она помогает получить острый и жгучий вкус.

Зелень петрушки. Для сладкого вкуса и пряного нежного аромата.

Базилик. Его листья придают уникальный аромат консервации. Прекрасно подходит для консервирования помидоров, болгарского перца, огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов.

Мята. Придает свежий ментоловый аромат.

Тимьян. Для пряного аромата. Чаще всего для консервирования берут веточку свежего тимьяна или небольшое количество сушеного. Вкус блюда получается пряным и немного пикантным.

Майоран. Придает пряно-цветочный, сладкий аромат и жгучий вкус. Лучше всего подходит для соления огурцов, патиссонов, помидоров, капусты и кабачков. Консервация с майораном сохраняется подольше.

Пуговица. Нужно, чтобы овощи получили пикантный вкус и приятный пряный аромат. Когда приобретаете баночку гвоздики, обязательно обращайте внимание, чтобы она была сухой. Гвоздика хорошего качества всегда маслянистая, а если ее положить в банку с водой, то она будет стоять вертикально.

Кориандр. В маринад добавляют семена кориандра, чтобы получить сладковатый аромат с нотками аниса.

Кардамон. Отличается наличием легких лимонных ноток. Для консервирования следует выбирать кардамон темно-зеленого цвета. Он не должен быть бледным.

Тмин. Консервированные овощи получают терпкий остроконечный вкус, пикантный аромат.

Репчатый лук. В консервировании она используется как пряно-вкусовая добавка.

Всегда тщательно проверяйте срок хранения специй в магазине и предпочитайте продукцию проверенного производителя.

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