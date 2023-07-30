Запасы на зиму: какие специи добавлять в консервацию

Чтобы улучшить вкус маринованных и соленых овощей, сохранить их упругость, придать приятный аромат и уберечь себя от микробов, нужно добавить лук, чеснок, некоторые травы. Какие специи чаще всего добавляют в маринад?
Травы всегда лучше использовать местные, а пряности покупать. Однако чтобы зимняя консервация вышла на славу, нужно знать, какие именно специи для чего подходят больше всего.
Поваренная соль. Она нужна, чтобы придать овощам вкус и защитить их от микробов. Концентрация соли в маринаде должна составлять менее 4-8%. То есть на 1 л жидкости принимают примерно 40-80 г соли. Лучше выбирать мелкую, она лучше растворяется.
Листья и корень хрена. Они помогают сделать овощи хрустящими и упругими, придают жгучий вкус и своеобразный аромат.
Листья вишни и черной смородины. Также хранят консервированные овощи хрустящими. Часто их используют вместе с листьями и корнем хрена.
Листья дуба. Лучше всего подходят для консервирования огурцов и помидоров. Придают овощам крепость, своеобразный аромат, не дают им чешуйка. На одну банку достаточно взять 1-2 листика.
Листья сельдерея. Они придают ярко выраженный пряный вкус.
Лавровый лист. Пряности, отличающиеся приятным ароматом и горьковатым вязким вкусом. Чаще лавровый лист добавляют во время засолки огурцов, помидоров, патиссонов, кабачков, свеклы, капусты, овощных салатов.
Душистый перец. Придает консервации прекрасный аромат, жгучий и острый вкус. Его кулинары рекомендуют добавлять в горячий рассол или кипящую воду.
Острый перец (чили). Его используют, чтобы придать овощам пикантный вкус. Остроту можно регулировать по желанию, выбирая разные сорта перца, количество перчин и сочетая его с другими овощами. К примеру, можно взять сушеный и черный перец.
Перец черный. Можно использовать как молотый, так и горошин. Консервация получает жгучий вкус, отличный аромат.
Чеснок. Используется для яркого аромата и острого вкуса. Во время засолки или консервирования овощей лучше не злоупотреблять чесноком, так как большое количество может размягчить плоды.
"Зонтики" укропа. Помогают получить насыщенный пряный аромат. Их нужно промыть, просушить, а затем подавить для использования.
Ботва моркови. Для тонкого сладковатого аромата. Можно использовать свежие пушистые веточки.
Горчица. В маринад добавляют как зерно, так и порошок горчицы. Часто используют уже готовую приправу из горчицы, уксуса, соли и других ингредиентов. Она помогает получить острый и жгучий вкус.
Зелень петрушки. Для сладкого вкуса и пряного нежного аромата.
Базилик. Его листья придают уникальный аромат консервации. Прекрасно подходит для консервирования помидоров, болгарского перца, огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов.
Мята. Придает свежий ментоловый аромат.
Тимьян. Для пряного аромата. Чаще всего для консервирования берут веточку свежего тимьяна или небольшое количество сушеного. Вкус блюда получается пряным и немного пикантным.
Майоран. Придает пряно-цветочный, сладкий аромат и жгучий вкус. Лучше всего подходит для соления огурцов, патиссонов, помидоров, капусты и кабачков. Консервация с майораном сохраняется подольше.
Пуговица. Нужно, чтобы овощи получили пикантный вкус и приятный пряный аромат. Когда приобретаете баночку гвоздики, обязательно обращайте внимание, чтобы она была сухой. Гвоздика хорошего качества всегда маслянистая, а если ее положить в банку с водой, то она будет стоять вертикально.
Кориандр. В маринад добавляют семена кориандра, чтобы получить сладковатый аромат с нотками аниса.
Кардамон. Отличается наличием легких лимонных ноток. Для консервирования следует выбирать кардамон темно-зеленого цвета. Он не должен быть бледным.
Тмин. Консервированные овощи получают терпкий остроконечный вкус, пикантный аромат.
Репчатый лук. В консервировании она используется как пряно-вкусовая добавка.
Всегда тщательно проверяйте срок хранения специй в магазине и предпочитайте продукцию проверенного производителя.
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