Запомните эти 11 продуктов: что есть, чтобы почки были здоровыми

Какие продукты есть, чтобы почки были здоровыми и не болели?

Наше здоровье во многом зависит от того, что мы едим. Касается это правило и почек, ведь есть определенные продукты, помогающие сбалансировать их работу. И вот одиннадцать продуктов, которые следует добавить в свой ежедневный рацион.

Жирные сорта рыбы

Когда вы едите такие сорта рыбы, как тунец, форель или лосось, то получаете жирные кислоты Омега-3 в дополнение к белку. Они помогают снизить АД и уровень жира в крови. Однако не забывайте следить за содержанием натрия и фосфора в рыбе, которую вы потребляете. Особенно, если страдаете хронической болезнью почек.

Сладкий перец

Для правильной работы почек красные болгарские перцы подходят по разным причинам. Прежде всего это низкое содержание калия. Кроме этого, эти овощи для здоровья почек содержат большое количество клетчатки, витамины А, С, В6 и ликопин (антиоксидант, способный предотвратить некоторые виды рака). Добавляйте сладкий перец в салаты с курицей или тунцем, или ешьте сырыми как закуску. Перцы часто используют при приготовлении омлета, горячих бутербродов.

Капуста

Этот овощ содержит большое количество питательных веществ, среди которых нет калия и натрия, что положительно влияет на работу почек. Зато в нем много витаминов (в частности, С и К), клетчатки, фитохимических веществ. Последние, например, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, защищают клетки от разрушения и рака.

Клюква

Эти терпкие на вкус, но вкусные ягоды препятствуют бактериям прилипать к стенкам мочевого пузыря, а потому могут предотвратить развитие инфекции. Также клюква защищает желудок от микробов, вызывающих язву. Также эти ягоды помогают в профилактике рака и сердечных заболеваний. Сушеную клюкву можно добавлять в салаты, также не забывайте пить сок или морс из этой ягоды.

Клубника

Эти ягоды имеют красный цвет благодаря антоцианам, являющимся эффективными антиоксидантами, защищающими клеточные структуры организма и останавливающими окислительное повреждение. А еще в клубнике содержится большое количество витамина С, марганца, клетчатки и других микроэлементов. Они отличаются противораковыми и противовоспалительными свойствами, а также защищают сердце от болезней. Клубнику можно сочетать с кашами, смузи, салатами.

Черника

Черника получила свой синий цвет благодаря антиоксидантным фитонутриентам, обладающим противовоспалительными свойствами. Также в ягодах содержатся марганец, много клетчатки и витамин С, которые необходимы для здоровья костей. Ученые утверждают, что ежедневное потребление черники защищает мозг от преждевременного старения. Чернику можно добавлять к хлопьям, каше, полосе или есть свежими.

Яблоки

Они снижают уровень холестерина, уменьшают запоры, предотвращают болезни сердца и сосудов, снижают риск развития рака. В яблоках содержится большое количество клетчатки и противовоспалительных компонентов, которые отлично подходят людям с заболеваниями почек. Яблоки можно употреблять в сыром виде, тушить, жарить, готовить из них соус или сок.

Красный виноград

В красном вознаграждении много флавоноидов, благодаря которым он получил свой цвет. Эти вещества помогают снизить образование тромбов, избежать окисления, защитить сердце от болезней. А еще ресвератрол (один из флавоноидов) стимулирует образование азота, помогающего расслабить мышечные клетки кровеносных сосудов, чем улучшает кровоток. А еще флавоноиды защищают от рака и уменьшают воспаление в организме.

Лук

Кроме того, что в этом продукте содержится большое количество флавоноидов, в частности кверцетин (мощный антиоксидант, снижающий риск развития сердечных заболеваний), содержится большое количество хрома. Этот минерал помогает в метаболизме жиров, углеводов, белков. Также у лука мало калия. Добавляют ее в салаты, бутерброды или в другие блюда.

Чеснок

Он помогает снизить уровень холестерина, успокоить воспаление, отличается антибактериальными свойствами. Чеснок можно добавлять к разным блюдам как в свежем виде, так и в виде порошка.

Яичный белок

Он является источником качественного белка, в котором содержатся все девять незаменимых аминокислот. Поэтому они очень важным продуктом при соблюдении почечной диеты, а еще имеют меньшее содержание фосфора, чем другие виды белка (мясо, желтки). Добавлять их можно в различные салаты, готовить омлеты, бутерброды и т.д.

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